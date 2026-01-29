Cetarsa analiza el futuro del tabaco en Agroexpo

Don Benito acogió, en el marco de Agroexpo, una jornada organizada por Cetarsa centrada en la próxima reforma de la Política Agraria Común (PAC) y sus implicaciones para el cultivo del tabaco, uno de los sectores estratégicos del norte de la provincia de Cáceres. El encuentro se celebró en la Institución Ferial de Extremadura FEVAl, en Don Benito, y reunió a representantes institucionales y de las principales organizaciones agrarias a nivel europeo y nacional.

Bajo el título ‘La reforma de la PAC y el futuro del tabaco’, la jornada abordó el nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea para el periodo 2028-2034, un escenario que, según los expertos, abre importantes retos para el sector agrario. El consejero político principal de Copa-Cogeca, Paulo Gouveia, advirtió de que las propuestas actuales «abandonan la tradicional estructura de la PAC como política común», lo que genera «incertidumbre y preocupación» entre agricultores y cooperativas. Gouveia subrayó que, en el caso del tabaco, las propuestas de la Comisión Europea plantean la eliminación de pagos dirigidos al sector, lo que obliga a «repensar el modelo productivo desde una perspectiva estratégica», teniendo en cuenta el papel que este cultivo desempeña en las economías rurales.

Por su parte, el director general de Cetarsa, Ricardo Miranda, explicó que el objetivo de la jornada ha sido acercar información de primera mano sobre unas negociaciones que se encuentran aún en una fase inicial. Miranda alertó de un posible recorte presupuestario de hasta el 20%, la fusión de los dos pilares de la PAC y una eventual renacionalización de la política agraria.

El encuentro contó también con la participación del director general de la PAC, Juan Eloy Rodríguez, así como de representantes de Asaja y UPA, en una mesa de debate que permitió analizar el futuro del sector y el papel del tabaco en el nuevo escenario agrario europeo. En este contexto, subrayó la importancia del cultivo del tabaco en el norte cacereño, donde constituye una fuente clave de renta y empleo. «Nosotros trabajamos para dar valor al tabaco que producen los cultivadores del norte de Cáceres y tenemos mucho interés en que puedan trabajar y tengan expectativas de mantener el cultivo», señaló, destacando también la necesidad de garantizar el empleo en las fábricas vinculadas al sector tabaquero en el norte de la comunidad extremeña.

Cetarsa es la principal empresa transformadora de tabaco en España y mantiene una estrecha relación con los productores de la comarca cacereña, donde concentra buena parte de su actividad industrial. Su papel resulta clave en la vertebración del sector, tanto por la compra de producción como por la generación de empleo directo e indirecto en el entorno rural. n