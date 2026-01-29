La Diputación de Cáceres estudia ayudas económicas para los municipios afectados por el temporal

La Diputación de Cáceres ha puesto a disposición de los municipios de la provincia afectados por la borrasca ‘Kristin’ su personal técnico especializado para evaluar y cuantificar los desperfectos ocasionados. Entre los daños más frecuentes, se han registrado caídas de árboles en la vía pública, desprendimientos de cubiertas, tejados y afecciones en edificios e infraestructuras municipales, además de problemas puntuales por inundaciones.

Uno de los primeros ayuntamientos en solicitar esta ayuda ha sido el de Brozas, donde se registró la mayor racha de viento de la jornada, con 150 kilómetros por hora. Según ha recordado este jueves la vicepresidenta primera y portavoz del organismo provincial cacereño, Esther Gutiérrez, también se vieron especialmente afectadas zonas como Cáceres, Coria y Trujillo, donde se concentraron buena parte de las incidencias.

Ayudas económicas

Además del respaldo técnico, la institución provincial no descarta habilitar una línea de ayudas económicas para contribuir a la reparación de los desperfectos, pues ha recordado que la Diputación "siempre" tiene una partida para cuestiones sobrevenidas y en otras ocasiones se han aprobado distintos fondos para paliar "ciertas situaciones que se han dado", por lo "no se descarta volverlo a hacer". Pese a ello, ha subrayado que antes de tomar esta decisión es necesario contar con una valoración completa.

La vicepresidenta de la diputación cacereña también ha pedido que la Junta de Extremadura se implique en ayudar a los pueblos afectados porque "lo necesitan". En alusión a la visita de la presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, este jueves a la localidad de Brozas, Gutiérrez ha reclamado que el apoyo institucional se traduzca “no solo en visitas, sino también en actuaciones”, y ha insistido en que los municipios afectados “lo necesitan”.

Intervenciones

Durante la jornada, los bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) llevaron a cabo un centenar de intervenciones y el operativo se reforzó con 100 efectivos que trabajaron en distintos puntos de la provincia. De esta forma, con la emergencia ya controlada, la Diputación canaliza ahora el apoyo a los consistorios a través de sus técnicos, para ayudar a “catalogar, cuantificar” los daños y orientar el tipo de actuaciones necesarias.

En este sentido, ha explicado que, una vez atendida la fase más urgente del temporal, la prioridad pasa ahora por realizar un diagnóstico técnico que permita determinar el alcance real de los daños. “Se están desplazando a las localidades que lo están pidiendo para hacer un análisis y una valoración económica de los daños actuales, e incluso de posibles daños que se puedan dar en un futuro inmediato”, ha señalado.