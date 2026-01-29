Feijóo pide a Vox que no convierta la negociación en Extremadura en un "chantaje": "Se está aproximando a los independentistas"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este jueves a Vox que no convierta la negociación para formar gobierno en Extremadura en un "chantaje" y ha dejado claro que su intención de cara a llegar a la Moncloa no es gobernar con ellos sino en solitario.

En una entrevista en Antena 3, preguntado por posibles pactos con Vox, Feijóo ha advertido al partido de Santiago Abascal de que si en Extremadura "convierte la negociación en un chantaje, se está aproximando a lo que plantean los partidos independentistas".

Acuerdo proporcional

"Espero que no siga esa estela, porque si nosotros tenemos 29 escaños y Vox tiene 11, lo lógico es que cualquier acuerdo posible sea proporcional a los resultados electorales. Es lo lógico. Es lo democrático", ha dicho en declaraciones recogidas por la Agencia Efe.

En todo caso, Feijóo ha justificado la oportunidad de dialogar con Vox al señalar que "a uno le puede gustar más o menos un partido político, pero el problema es que aquí no va de opiniones personales, aquí va de decisiones del electorado y de los votos que los electores metan en las urnas".

Ha puntualizado, sin embargo, que su objetivo cuando lleguen las elecciones generales sí es gobernar "en solitario", porque cree que es mejor para España un gobierno "en solitario, estable, con un partido de Estado -en referencia al suyo-, que tiene trazabilidad y que ha gobernado en muchos sitios, que posibles coaliciones con otros".

Santi García

Nueva reunión

Cuando ya se ha cumplido más de un mes de las elecciones autonómicas, las negociaciones entre PP y Vox de cara a la investidura de María Guardiola continúan bloqueadas. La presidenta en funciones confirmó el pasado martes que se había agendado una nueva reunión, después de que los contactos mantenidos tras el choque por la composición de la Mesa de la Asamblea no sirvieran para avanzar posiciones.

Guardiola afirmó que su agenda está a disposición "24 horas todos los días", porque para el PP es "absoluta prioridad" llegar a un acuerdo y tener un gobierno "estable y fuerte que garantice que Extremadura pueda seguir avanzando".

Hay que recordar que el secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, aseguró este lunes que tras las elecciones, el PP y Vox han mantenido únicamente "dos reuniones de cordialidad y poco más", siempre a iniciativa de Guardiola. "Que nadie piense que hay una línea permanente abierta, reuniones diarias o innumerables llamadas de teléfono. No es verdad", dijo en una entrevista en la Cadena Cope.

Oferta "generosa"

Las reuniones "no fueron muy extensas" y en ellas "tampoco ha dado tiempo a mucho", aunque sí se ha producido un intercambio de documentación. El PP insiste en que su oferta ha sido "muy generosa", con posiciones en el Legislativo y en el Ejecutivo de forma proporcional a los resultados electorales, pero para Vox sigue sin ser suficiente.

"Los extremeños han hablado y han decidido que quieren más del doble de Vox. Ni más, ni menos", repitió ese mismo martes el portavoz de Vox, Óscar Fernández, para dejar claro que la formación no aceptará un papel secundario ni un acuerdo limitado a un apoyo externo sin contrapartidas políticas.

Una vez que la composición de la Mesa de la Asamblea "no tiene vuelta atrás", el principal obstáculo en las conversaciones se centraría en la distribución de las consejerías, la asignación presupuestaria de las mismas y la exigencia de una vicepresidencia. Vox ha reiterado que su interés se centra en influir en las políticas relacionadas con el campo, la ganadería y la industria, así como en el endurecimiento de las medidas contra la inmigración ilegal y los cambios en el ámbito educativo.

El portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle. / VOX

El calendario avanza

Con la Cámara ya constituida, PP y Vox disponen de un mes para cerrar el acuerdo, plazo máximo que concede el Reglamento antes de la convocatoria del primer pleno de investidura. El presidente del Parlamento, Manuel Naharro, debe iniciar ahora una ronda de consultas con los grupos parlamentarios y proponer candidato a la Junta de Extremadura, como muy tarde el 10 de febrero.

Tras la convocatoria, el Reglamento concede otros 15 días para celebrar el pleno de investidura, previsto para finales del mes de febrero haya o no acuerdo entre el PP y Vox. Si esta primera investidura falla, pueden convocarse tantos intentos como sea necesario con la misma o diferentes candidatos, pero si en un plazo de dos meses no hay gobierno, la Asamblea se disuelve automáticamente y habría que convocar nuevas elecciones.