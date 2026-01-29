Competición nacional
¿La mejor hamburguesa de España se cocina en Extremadura? Ocho locales se lanzan a la batalla
Hamburgueserías extremeñas compiten desde el 29 de enero en el campeonato Best Burger Spain 2026 con el objetivo de conquistar al jurado… y a los más carnívoros
Pocos ingredientes, sobre todo pan y carne, pero sobre todo mucha imaginación. Con esta base arranca una nueva edición de Best Burger Spain, el campeonato que busca coronar a la Mejor Hamburguesa de España 2026, y en el que Extremadura quiere decir mucho más que "presente". Del 29 de enero al 1 de marzo, 430 establecimientos de toda España competen por el codiciado título y, entre ellos, ocho hamburgueserías extremeñas dispuestas a demostrar que en Extremadura también se cocinan hamburguesas de premio.
Durante algo más de un mes, los locales participantes presentarán sus originales propuestas, que se verán las caras entre ellas y, posteriormente, con establecimientos de todo el país, pero con el único objetivo de convencer al público y al jurado para que su creación se siente en el trono de las hamburguesas.
El jurado: el público y los expertos
En esta competición, los verdaderos jueces son los consumidores. Los amantes de las hamburguesas degustarán las creaciones y las valorarán. Para ello, se detendrán tanto en el aspecto como la calidad del pan, la carne, la combinación de ingredientes y el sabor global. Y, como aliciente (además de la cata), los participantes entrarán en el sorteo de un Apple Watch, pero con la condición de seguir las redes sociales oficiales del campeonato en Facebook e Instagram (@campeonatodehamburguesas).
A este jurado popular se sumará un equipo de inspectores gastronómicos y profesionales del sector, que recorrerán España para probar una a una las hamburguesas participantes y emitir su veredicto.
Camino a la gran final
De la suma de las puntuaciones del público y de los inspectores saldrán los finalistas, que se enfrentarán en una cata ciega el 10 de marzo en Madrid, ante un jurado profesional. La entrega de premios se celebrará posteriormente en El Puerto de El Escondite, donde se conocerá el nombre de la mejor hamburguesa del país.
Ocho apuestas extremeñas
Extremadura estará representada por ocho establecimientos repartidos entre las provincias de Cáceres y Badajoz:
- Artisan Food Trucks España, Talayuela (Cáceres)
- Lambios Burger, Acehúche (Cáceres)
- Axo Que Bueno, Don Benito (Badajoz)
- AZ Burger, Azuaga (Badajoz)
- B de Burger, Badajoz
- Origen Bouquets House, Badajoz
- Bodega's Burger, Jerez de los Caballeros (Badajoz)
- La Tahona, Santa Marta de los Barros (Badajoz)
- Aparatoso accidente en Badajoz deja a una joven atrapada en su coche
- Jarana sigue viva: la histórica murga de Badajoz vuelve a la calle en 2026
- Badajoz busca la mejor hamburguesa: vuelve The Masters Burgers con 10 restaurantes y sabor internacional
- Vecinos de la carretera de Sevilla en Badajoz urgen que se refuerce la seguridad vial durante las obras
- La Policía Nacional detiene al preso fugado en Badajoz en mayo y la familia alerta de su mal estado de salud
- Gragera pide extremar la precaución por la crecida de los ríos y arroyos de Badajoz
- La Buhardilla, donde el Carnaval de Badajoz nunca se apaga
- Punto Pack en Badajoz: El nuevo servicio de las tiendas de barrio