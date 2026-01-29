"Aquello que está prohibido en Europa no debe competir aquí"

PREGUNTA: La cooperativa ha alcanzado recientemente un récord de facturación. ¿Qué factores considera clave para estos resultados y qué desafíos principales vislumbra de cara a la próxima campaña?

RESPUESTA: Efectivamente, el cierre del año anterior supuso un récord de facturación histórica que se va a ver mermada al cierre de este ejercicio 2025. La clave en conseguir unos buenos resultados está en varios factores entre los que destacaría el mantenimiento de la superficie productiva, la diversificación de cultivos, la obtención de buenos rendimientos muy directamente relacionados con la climatología y los precios de contratación de los distintos productos. En lo referente a los rendimientos, la última campaña ha resultado ser complicada debido a factores climáticos y a la eliminación de sustancias por parte de la UE necesarias para la defensa fitosanitaria y que, en conjunto, ha provocado una reducción de la producción de cultivos clave como el tomate. Por otro lado, los precios de contratación del tomate se han visto sustancialmente reducidos debido a la mala situación de los mercados de concentrado y al exceso de oferta de contratación por falta de alternativas rentables. La próxima campaña va a estar marcada principalmente por los efectos de los precios internacionales que hacen que nuestras producciones, con los requisitos medioambientales y de todo tipo, estén en desventaja con respecto a la oferta de países terceros

¿Qué cultivos de la cooperativa y producción de los mismos destacaría de 2025?

Nuestro principal cultivo es el tomate de industria del que somos líderes a nivel nacional, pero estamos muy diversificados y tenemos producciones importantes de olivar, almendra, arroz, fruta y cereales.

Usted ha señalado la competencia desleal de terceros países que no cumplen con las mismas exigencias medioambientales y de residuos fitosanitarios. ¿Qué medidas cree que serían necesarias a nivel europeo o nacional para equilibrar esas condiciones?

Es un tema complejo, pero hay una reflexión muy simple: aquello que está prohibido en Europa porque es perjudicial para el consumidor que no entre en Europa en competencia desleal con nuestras producciones perjudicando a un consumidor que ni siquiera tiene la oportunidad de saber cuál es su origen.

La cooperativa ha ampliado sus servicios técnicos y productivos (como almazara y planta de fertilizantes propia). ¿Qué inversiones o innovaciones están planificando para seguir aportando valor a los agricultores socios?

En los últimos años, hemos realizado las grandes inversiones que necesitábamos y, en la situación de incertidumbre actual, es conveniente ser cautos. No obstante, no podemos estar parados y uno de los enfoques que debemos acometer es la mejora de procesos productivos apoyándonos en las nuevas tecnologías.

En un sector con dificultades para atraer a jóvenes agricultores, ¿qué estrategias está desarrollando Acopaex para apoyar el relevo generacional y hacer más atractiva la profesión agrícola?

Noticias relacionadas

Hemos aprobado la creación de un comité de jóvenes agricultores que permita integrar ideas y actuaciones en el seno de la Agrupación, pero los factores más influyentes en el relevo generacional pasan por medidas externas como políticas reales que hagan atractiva la incorporación al campo.