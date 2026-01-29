La Unión advierte de un 2026 que será clave en el futuro próximo del sector agrario

El secretario general de La Unión Extremadura, Luis Cortés, destacó el papel de Agroexpo como una feria que fue más allá de la exposición comercial y se consolida como un foro clave para el debate agronómico y normativo del sector. En este sentido, subrayó la importancia de las jornadas técnicas y de las mesas redondas centradas en la Política Agraria Común (PAC).

Cortés señaló que este tipo de encuentros permiten a los agricultores conocer nuevas alternativas productivas, como el pistacho o el olivar intensivo, y comprobar cómo pueden desarrollarse estos cultivos en la región gracias a la información técnica aportada durante las jornadas.

No obstante, advirtió de que la actual incertidumbre frena las inversiones en el sector, a pesar de la amplia presencia de maquinaria agrícola en el certamen. Según explicó, la situación de la PAC y el acuerdo con Mercosur hace que muchos agricultores no se atrevan a asumir grandes inversiones.

Ratificación de acuerdos

El dirigente agrario recordó que existe un margen aproximado de un año para la ratificación de los acuerdos con Mercosur y para que la reforma de la PAC quedara cerrada de cara a 2027, un periodo que considera decisivo para la agricultura. En este contexto, reclamó a los responsables políticos que cumplieran los compromisos adquiridos en las elecciones europeas.

Expectativas de campaña

En cuanto a la situación climática y expectativas de cara a la campaña agrícola venidera, indicó que no existe sequía y que se podrá regar con normalidad. Eso sí, el dirigente agrario alertó de los posibles efectos negativos del exceso de lluvias en determinados cultivos, tanto de regadío como de secano dado el caso. Por último, Luis Cortés también dibujó un escenario desigual según los cultivos, con buenas perspectivas para el secano, estabilidad en el regadío y preocupación por los bajos precios en producciones de determinados cultivos como el tomate, pero también en otros como el maíz, que viene de una campaña de malos datos. Eso sí, confía en que pueda darse una buena campaña agrícola para los productores.