‘Almaraz no cierres’: trabajadores de la central nuclear componen una canción por el futuro de la comarca

El tema, escrito e interpretado por empleados de la planta, se presentará el próximo jueves día 5 en Navalmoral de la Mata

Cáceres

La plataforma Sí a Almaraz, Sí al futuro celebrará el próximo jueves 5 de febrero a las 19:00 horas la presentación oficial de la canción ‘Almaraz no cierres’, un acto cultural y reivindicativo en defensa del futuro de la Central Nuclear de Almaraz y del empleo en la comarca.

Según se informa desde la plataforma, el evento tendrá lugar en el Teatro del Mercado de Navalmoral de la Mata y contará con una duración aproximada de 50 minutos. La canción ha sido compuesta e interpretada por trabajadores de la Central Nuclear de Almaraz, junto a la Electric Band, convirtiéndose en una muestra de compromiso colectivo con el presente y el futuro de la zona.

Sorpresas

La presentación se desarrollará dentro de un espectáculo musical cargado de sorpresas, amenizado por el artista local Raúl Gómez ‘Gorrilla’, que pondrá ritmo y emoción a una velada abierta a toda la ciudadanía.

Noticias relacionadas y más

Desde la plataforma se invita a vecinos, colectivos y representantes sociales a sumarse a este acto de apoyo a una infraestructura clave para el desarrollo económico y el mantenimiento del empleo en Extremadura. Al finalizar el espectáculo, los asistentes podrán disfrutar de un aperitivo en un ambiente de encuentro. Para una mejor organización del evento, es necesario confirmar asistencia rellenando el formulario disponible accediendo a este enlace.

