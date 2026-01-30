Música y energía
‘Almaraz no cierres’: trabajadores de la central nuclear componen una canción por el futuro de la comarca
El tema, escrito e interpretado por empleados de la planta, se presentará el próximo jueves día 5 en Navalmoral de la Mata
La plataforma Sí a Almaraz, Sí al futuro celebrará el próximo jueves 5 de febrero a las 19:00 horas la presentación oficial de la canción ‘Almaraz no cierres’, un acto cultural y reivindicativo en defensa del futuro de la Central Nuclear de Almaraz y del empleo en la comarca.
Según se informa desde la plataforma, el evento tendrá lugar en el Teatro del Mercado de Navalmoral de la Mata y contará con una duración aproximada de 50 minutos. La canción ha sido compuesta e interpretada por trabajadores de la Central Nuclear de Almaraz, junto a la Electric Band, convirtiéndose en una muestra de compromiso colectivo con el presente y el futuro de la zona.
Sorpresas
La presentación se desarrollará dentro de un espectáculo musical cargado de sorpresas, amenizado por el artista local Raúl Gómez ‘Gorrilla’, que pondrá ritmo y emoción a una velada abierta a toda la ciudadanía.
Desde la plataforma se invita a vecinos, colectivos y representantes sociales a sumarse a este acto de apoyo a una infraestructura clave para el desarrollo económico y el mantenimiento del empleo en Extremadura. Al finalizar el espectáculo, los asistentes podrán disfrutar de un aperitivo en un ambiente de encuentro. Para una mejor organización del evento, es necesario confirmar asistencia rellenando el formulario disponible accediendo a este enlace.
- La situación del Rincón de Caya en Badajoz se complica por la crecida del Guadiana
- Aparatoso accidente en Badajoz deja a una joven atrapada en su coche
- Jarana sigue viva: la histórica murga de Badajoz vuelve a la calle en 2026
- Condenado tras ser sorprendido con 85 billetes de 50 euros falsos en El Faro de Badajoz
- Badajoz busca la mejor hamburguesa: vuelve The Masters Burgers con 10 restaurantes y sabor internacional
- Vecinos de la carretera de Sevilla en Badajoz urgen que se refuerce la seguridad vial durante las obras
- Gragera pide extremar la precaución por la crecida de los ríos y arroyos de Badajoz
- Badajoz vuelve a aplicar desde mañana, 30 de enero, los descuentos en el autobús urbano