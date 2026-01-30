Las ayudas de la Junta por la falta de transporte escolar llegan a casi 2.500 familias extremeñas

Fue una situación inédita que se solventó finalmente con diálogo y con unas ayudas que tampoco se había concedido nunca antes. La crisis en el transporte escolar que vivió Extremadura en los primeros días del curso actual, 2025-2026, tuvo a más de 5.000 estudiantes de las zonas rurales principalmente durante varios días sin posibilidades de trasladarse a sus centros educativos y, en muchos casos, los que sí acudieron a las aulas tuvieron que ser trasladados por en sus vehículos particulares.

La situación se prolongó cuatro días lectivos hasta que las partes implicadas en esta crisis, las empresas de autobuses y la Consejería de Educación, llegaron a un acuerdo que costó alcanzar y que supuso un retraso de algunos días más en el restablecimiento del servicio en algunas rutas.

Pero mientras se llegaba a ese entendimiento y las protestas de las familias, los alumnos y los centros no cesaban, la Junta de Extremadura anunció unas ayudas para las familias que estaban transportando a sus hijos con sus vehículos propios para costear, al menos, el gasto en combustible que estaba suponiendo a los progenitores.

Inicialmente, la administración regional reservó hasta cuatro millones de euros para las compensaciones a los más de 5.000 alumnos afectados, pero finalmente la cantidad ha sido mucho menor. En concreto, según los datos facilitados por la Consejería de Educación a este diario, fueron 2.459 solicitudes presentadas y «prácticamente todas se han abonado» en la actualidad, indica la administración educativa. Esto ha supuesto hasta el momento un desembolso de 245.108,58 euros.

No obstante, aún hay solicitudes por abonar, según indican desde Educación:«las que tuvieron que subsanar documentación están tramitadas para su abono inminente», especifica la administración regional.

La ayuda consiste en el pago del kilometraje al precio que lo abona a sus trabajadores: 0,26 euros por kilómetro. De esta forma, con el importe entregado a las familias solicitantes, la Junta ha abonado más de 940.000 kilómetros a las familias extremeñas.