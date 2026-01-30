El Gobierno inicia la evaluación de daños por la borrasca Kristin para activar ayudas a los municipios extremeños

El Gobierno ha iniciado el procedimiento para articular ayudas económicas a los municipios de Extremadura afectados por la borrasca Kristin, tras la activación del nivel 1 del Plan Territorial de Protección Civil, una fase que permite a los ayuntamientos acceder a subvenciones estatales por daños en infraestructuras municipales.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado que ya se está trabajando en la evaluación de los daños ocasionados por el temporal, un paso previo imprescindible para la tramitación del correspondiente Real Decreto de ayudas. Según ha explicado, este análisis permitirá determinar qué municipios pueden acogerse a las subvenciones previstas para instalaciones municipales afectadas.

Quintana ha indicado que será este proceso técnico el que marque los plazos y el alcance de las ayudas, y ha avanzado que este sábado visitará algunas de las zonas afectadas para conocer de primera mano el impacto de la borrasca.

Ayudas ligadas al nivel 1 del Platercaex

En relación con las peticiones de declaración de zona catastrófica formuladas por ayuntamientos como Cáceres, Brozas, Valdefuentes o Garrovillas de Alconétar, el delegado del Gobierno ha recordado que la declaración del nivel 1 del Platercaex ya habilita a los municipios a optar a ayudas estatales para reparar daños en infraestructuras de titularidad municipal.

En este sentido, ha precisado que estas ayudas se recogerán en un decreto específico sobre el que, según ha remarcado, “ya se está trabajando”, y ha subrayado que el objetivo es dar respuesta lo antes posible a las necesidades trasladadas por los ayuntamientos.

Despliegue de medios estatales

Quintana ha destacado además el “enorme trabajo” realizado por la Administración General del Estado durante el episodio meteorológico, un esfuerzo que ha calificado de “ingente durante toda la noche y los días posteriores”.

Entre los organismos implicados ha citado a la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Agencia Estatal de Meteorología, ADIF, Renfe, las confederaciones hidrográficas del Guadiana, Tajo y Guadalquivir, así como la demarcación de Carreteras, todos ellos dependientes del Estado.

Según ha señalado, estos organismos “han hecho un trabajo magnífico”, especialmente en tareas de seguridad, seguimiento del temporal y restablecimiento de servicios.

Instalaciones municipales y viviendas

Por último, el delegado del Gobierno ha explicado que Protección Civil de la Delegación del Gobierno continúa valorando los daños para activar las ayudas destinadas a instalaciones municipales, al tiempo que se está analizando la situación de las viviendas afectadas para su posible cobertura a través del Consorcio de Compensación de Seguros.

Quintana ha insistido en que el Gobierno mantendrá la coordinación con las administraciones locales para canalizar las ayudas conforme se vaya completando la evaluación técnica de los daños.

Trabajos de reparación

En este sentido, los efectivos del Plan Infoex han realizado desde el miércoles intervenciones en trece localidades extremeñas para paliar los daños materiales ocasionados por la borrasca Kristin, según ha informado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, que ha puesto a disposición de esta emergencia personal y maquinaria del operativo regional contra incendios forestales.

Los bomberos forestales han actuado en Grimaldo, Casares de Hurdes, Hinojal, Brozas, Valdesalor, Garciaz, Membrío, Villarta de los Montes, Siruela, Bohonal de Ibor, Garrovillas de Alconétar, Oliva de la Frontera y Don Benito, además de desplazarse nuevamente a Hinojal, donde finalmente no ha sido necesaria su intervención.

En la mayoría de los casos, los trabajos han consistido en la retirada de arbolado en mal estado que obstaculizaba el tránsito de personas o vehículos, así como en la retirada de tejas desprendidas y la recolocación de contenedores derribados por el viento.