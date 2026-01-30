La incidencia de la gripe cae a la mitad en Extremadura, pero se triplican los ingresos por VRS

Los virus respiratorios están teniendo comportamientos muy distintos en Extremadura. Mientras la gripe está en plena desescalada, con un descenso superior a la mitad en la Atención Primaria en la última semana, el virus respiratorio sincitial (el VRS causante de neumonías y bronquiolitis) continúa en ascenso en la comunidad, con 30 casos más por cada 100.000 habitantes en solo siete días, pasando de los 105,56 casos por cien mil personas a los 142,56 en la última semana (del 19 al 25 de enero).

El covid, por su parte, se mantiene ausente como en las últimas semanas, ya que no se ha detectado ningún contagio en las últimas semanas ni en la Atención Primaria ni en los hospitales.

Por su parte, en el ámbito hospitalario la incidencia de la gripe también ha disminuido más de la mitad, pasando de 12,13 ingresos por cada 100.000 habitantes a 6,2 de la última semana. Sin embargo, la tasa de hospitalizaciones por el VRS se ha triplicado en la región, de los 3,03 casos por cada cien mil habitantes a los 9,31 casos registrados durante la semana pasada. En cuanto al covid, los hospitales extremeños están completamente libres de esta enfermedad.

Con estos últimos datos, el SES señala que se ha pasado a un nivel bajo, aunque se sigue manteniendo las mismas recomendaciones que ahora: el uso de las mascarillas para acceder a centros sanitarios y sociosanitarios, así como fuera de ellos ante síntomas compatibles con infecciones respiratorias agudas.

Ademas, el Servicio Extremeño de Salud ha anunciado la ampliación hasta el próximo viernes, 6 de febrero, de la campaña de vacunación frente a la gripe estacional y la covid-19 con el objetivo de proteger a los colectivos «más vulnerables» de la región que aún no se hayan inmunizado.

15.000 dosis más inoculadas que en la campaña anteior

Hasta esta semana, durante toda la campaña se han administrado un total de 272.429 dosis, lo que supone 15.085 más que la campaña anterior. Más de 9.800 dosis se han puesto en las jornadas de vacunación de tarde y sin cita previa, lo que para el SES ha sido «un gran éxito».

Las personas vacunadas pertenecen a la población diana que, en el caso de la gripe, incluye a todos los extremeños de 60 y más años, personas con enfermedades crónicas, embarazadas, convivientes de personas inmunodeprimidas, y profesionales sanitarios, sociosanitarios y trabajadores expuestos a animales. Respecto a la vacunación infantil, se amplió la cohorte de edad y se recomienda para niños de entre 6 meses hasta los nacidos el 1 de enero de 2020.

En cuanto a la vacuna del covid-19 se recomienda a partir de los 70 años y a personas con condiciones clínicas de riesgo y la vacuna frente al VRS se administra a la población de 60 y más años institucionalizada en residencias de mayores, así como personas trasplantadas de pulmón.