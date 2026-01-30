Temporal
El Infoex interviene en 13 localidades Extremeñas por los daños causados por la borrasca Kristin
Los bomberos forestales han realizado actuaciones por caída de árboles, desprendimientos y objetos desplazados por el viento
El 112 activa de nuevo la alerta amarilla para la tarde de este viernes en varias zonas de Cáceres
Los efectivos del Plan Infoex están realizando desde el miércoles intervenciones en trece localidades para paliar los daños materiales ocasionados por la borrasca Kristin a su paso por Extremadura, según ha informado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, que ha puesto a disposición de esta emergencia tanto personal como maquinaria del operativo regional contra incendios forestales.
Los bomberos forestales han atendido incidencias en Grimaldo, Casares de Hurdes, Hinojal, Brozas, Valdesalor, Garciaz, Membrío, Villarta de los Montes, Siruela, Bohonal de Ibor, Garrovillas de Alconétar, Oliva de la Frontera y Don Benito. También se han desplazado nuevamente a Hinojal, aunque finalmente no ha sido necesaria su intervención.
En la mayoría de los casos, los trabajos consisten en la retirada de árboles que obstaculizan el tránsito de personas o vehículos, así como de ejemplares que presentan riesgo de caída debido a las fuertes rachas de viento.
Retirada de tejas y contenedores
Además, entre el miércoles y el jueves, los equipos del Plan Infoex han llevado a cabo la retirada de tejas desprendidas de cubiertas y han colaborado en el levantamiento de contenedores derribados por el viento.
Desde la Junta recuerdan que el pasado 19 de enero se incorporaron a sus puestos 138 bomberos forestales con contratos de carácter anual, frente a los seis meses que venían siendo habituales desde 2016, lo que permite que el operativo cuente con los mismos recursos para tareas de prevención que para extinción durante todo el año.
En relación con el episodio meteorológico, el Centro 112 Extremadura gestionó durante el miércoles 28 de enero un total de 3.265 llamadas y 829 incidentes, de los cuales 117 estuvieron directamente relacionados con la borrasca.
Alerta amarilla por viento este viernes
Por otro lado, el 112 Extremadura ha activado este viernes 30 de enero el nivel de alerta amarilla por fuertes vientos en el norte de la provincia de Cáceres y en las comarcas de Villuercas y Montánchez.
Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las rachas procedentes del oeste y suroeste podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, entre las 15:00 y las 23:59 horas.
Recomendaciones a ayuntamientos y ciudadanía
Ante esta situación, se ha recomendado a las alcaldías mantener en alerta a las agrupaciones de Protección Civil, Policía Local y servicios municipales, prestando especial atención a andamios, cornisas, tejados, muros en mal estado y zonas arboladas.
A la ciudadanía se le aconseja retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar protegerse junto a muros, tapias o árboles, y extremar la precaución en carretera, especialmente en adelantamientos, túneles y viaductos. En caso de emergencia, se recuerda la disponibilidad del teléfono 112.
