Los médicos extremeños respaldan las movilizaciones que pretenden parar una semana cada mes

El Colegio Oficial de Médicos de Cáceres manifiesta su apoyo "firme y unánime" a las movilizaciones y medidas de protesta convocadas por el Sindicato Médico CESM para los próximos meses, en rechazo a la reforma del Estatuto Marco propuesta por el Ministerio de Sanidad.

Desde el colegio consideran que dicha reforma ha sido elaborada sin el consenso de las organizaciones sindicales que representan al colectivo médico, realizándose "de espaldas a la profesión" y obviando "reivindicaciones históricas" que afectan de "manera directa" a las condiciones laborales y al ejercicio profesional de los médicos.

Críticas al contenido del texto

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cáceres, Evelio Robles, ha señalado que “el texto actual no solo es claramente insuficiente, sino que supone un ataque a la dignidad profesional del médico y pone en riesgo la calidad asistencial del Sistema Nacional de Salud, al no abordar los problemas estructurales que arrastra desde hace años nuestro colectivo”.

De forma reiterada, la profesión médica ha trasladado al Ministerio de Sanidad una serie de reivindicaciones que el Colegio considera apropiadas y justas y que, sin embargo, han sido sistemáticamente ignoradas. Entre ellas destacan:

La necesidad de un marco normativo propio que regule los aspectos específicos de la profesión médica y su papel dentro del Sistema Nacional de Salud.

Una clasificación profesional que refleje de forma adecuada la cualificación, competencias, funciones y responsabilidad inherentes al ejercicio de la Medicina.

Una regulación de la jornada laboral que proteja la salud de los profesionales y permita la necesaria conciliación de la vida profesional y personal.

Una regulación de la jubilación acorde con la penosidad inherente al ejercicio de la profesión médica.

Ruptura del diálogo social

El colegio considera “inadmisible” que una norma llamada a regir la vida profesional de miles de médicos y médicas en nuestro país "se haya cerrado sin un debate real con los legítimos representantes sindicales del colectivo médico".

En palabras del presidente, “firmar un documento de esta relevancia ignorando a los sindicatos médicos supone una ruptura del diálogo social y un agravio directo a la profesión”.

Llamamiento a la movilización

El doctor Evelio Robles ha subrayado, además, que “no estamos ante una verdadera reforma, sino ante una imposición que prioriza acuerdos políticos y con otros colectivos profesionales, sin dar respuesta al déficit de médicos, a la precariedad laboral ni a la falta de conciliación que sufre nuestro colectivo”.

Por todo ello, el Colegio Oficial de Médicos de Cáceres anuncia que estará presente "en primera línea de las movilizaciones" y exige la "paralización inmediata del trámite parlamentario" de cualquier medida que no cuente con el respaldo de los profesionales médicos.

Asimismo, hace un llamamiento a todos los médicos y médicas de la provincia, tanto de Atención Primaria como del ámbito hospitalario, a sumarse a los actos de protesta para exigir un Estatuto Marco que reconozca la especificidad de la profesión médica y "dignifique" su labor diaria.

De este modo, los profesionales de Cáceres siguen la misma línea anunciada hace días por el Colegio Oficial de Médicos de Badajoz (icomBA), que manifestó su contundente rechazo" al borrador del Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad, al entender que "mantiene" una clasificación profesional "inadecuada" y no recoge aspectos "esenciales" como el desarrollo continuo, la mejora retributiva o una regulación específica de la jornada que respete el descanso, conciliación y responsabilidad de los profesionales.

El colegio pacense califica de "imprescindible" la aprobación de un nuevo Estatuto Médico que permita un marco de diálogo y negociación específico para la profesión médica y facultativa.

Calendario de paros y movilizaciones

Las movilizaciones impulsadas por el Comité de Huelga ya cuentan con un calendario definido. Según lo establecido, se convocará una semana de paro al mes, con inicio el 16 de febrero y jornadas programadas hasta junio de 2026.

De este modo, se prevén paros de ámbito nacional en las siguientes fechas: del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Dentro de este calendario se contempla también una manifestación unitaria en Madrid el próximo 14 de febrero.