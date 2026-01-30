Arrancan las obras de eficiencia energética en edificios públicos de Cáceres, Badajoz y Jerez

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, inició ayer las obras de mejora de eficiencia energética en edificios públicos con cargo al Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP). Las primeras actuaciones comenzaron en la estación de autobuses de Jerez de los Caballeros, y siguen este viernes en la sede territorial de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en Badajoz, así como en el Centro de Innovación y Calidad de la Edificación (EDEA-CICE) en Cáceres.

Según destacad el Ejecutivo en nota de prensa, para estas intervenciones se dispone de un presupuesto de ejecución de algo más de 1,4 millones de euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. En el caso de la estación de autobuses de Jerez de los Caballeros, que cuentan con una inversión de 502.119 euros, las obras consisten en la sustitución de carpinterías exteriores, la instalación de paneles fotovoltaicos, la mejora de la impermeabilización de la cubierta, la sustitución de iluminación interior y la climatización.

Servicios territoriales

Respecto a los trabajos de rehabilitación energética en los servicios territoriales de la Consejería en Badajoz, cuentan con un presupuesto de 576.326 euros para actuar en los sistemas de protección solar en huecos de fachadas, aislamiento e impermeabilización de la cubierta, sustitución luminarias, renovación de instalación de climatización, puntos de recarga de vehículos eléctricos y mejora de la instalación fotovoltaica.

También este viernes comenzarán los trabajos en el edificio del EDEA-CICE, las actuaciones previstas contemplan la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de calefacción y producción de ACS y de ventilación, la mejora energética de la cubierta, trabajos en la instalación fotovoltaica, sustitución de pasarela o cabecera del sistema de monitorización energética del edificio, la renovación de la instalación de la climatización, y puntos de recarga de vehículos eléctricos. Todo ello con un presupuesto de 330.342 euros.