Pacma pide a la Guardia Civil la cancelación de la matanza didáctica de un cerdo en Azuaga por "posible ilegalidad"

El Partido Animalista PACMA ha solicitado al Ayuntamiento de Azuaga y a la Guardia Civil la cancelación de la matanza didáctica de un cerdo anunciada por el propio Consistorio para este sábado 31 de enero, a partir de las 10:00 horas, dentro de la campaña denominada “matanzas didácticas 2025/26”.

La formación ha trasladado esta petición mediante un escrito de denuncia, en el que expone posibles irregularidades legales asociadas a la celebración del acto.

Posible incumplimiento normativo

Según expone PACMA, la celebración de este tipo de actividades podría contravenir la normativa vigente en materia de bienestar animal, sanidad y seguridad alimentaria. Entre las normas citadas se encuentran el Real Decreto 37/2014, relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza, y el Reglamento (CE) nº 1099/2009, además de diversa legislación estatal y autonómica.

Desde la formación animalista sostienen que la matanza anunciada podría no ajustarse a los requisitos legales exigidos, especialmente al realizarse fuera de un matadero autorizado.

Solicitud de cancelación y advertencia legal

Ante esta situación, PACMA ha requerido formalmente al Ayuntamiento de Azuaga y a la Guardia Civil la cancelación inmediata del evento, al considerar que, de confirmarse su ilegalidad, la inacción de las autoridades competentes podría derivar en responsabilidades legales.

La organización añade que, más allá de las posibles irregularidades administrativas, este tipo de actos resultan, a su juicio, incompatibles con el avance social y la sensibilización en materia de respeto hacia los animales.

Petición de acceso al expediente

Asimismo, el Partido Animalista ha solicitado acceso al expediente administrativo completo relativo a esta matanza didáctica y a las ediciones celebradas en años anteriores.

En concreto, reclama las autorizaciones necesarias para realizar la matanza fuera de un matadero, los informes técnicos sobre el procedimiento, la acreditación de las personas responsables, la documentación del animal y los permisos sanitarios para la manipulación y el posterior consumo del cuerpo.