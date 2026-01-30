Quintana defiende que Mercosur abre mercado para el aceite, el vino y la aceituna de Extremadura

El delegado del Gobierno en Extremadura y presidente de la gestora del PSOE regional, José Luis Quintana, ha aprovechado este jueves su visita a la Agroexpo para reivindicar el potencial del posible acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, al considerar que puede suponer “una oportunidad” para la agroindustria extremeña, ya que facilitaría la entrada en nuevos mercados de productos como el aceite de oliva, el vino, la aceituna de mesa o los alimentos transformados.

A su juicio, la apertura de mercado no solo beneficiaría a las exportaciones, sino también a la industria agroalimentaria, a las cooperativas y a las empresas vinculadas al ámbito tecnológico y de la innovación. Por otra parte, ha llamado la atención sobre la ausencia del Ministerio de Agricultura en la programación de la feria, una decisión “triste” y difícil de entender en un momento en el que el sector está inmerso en debates determinantes como la Política Agraria Común (PAC) o el propio acuerdo con Mercosur.

En este contexto, ha defendido que la actual PAC, negociada por el Gobierno de España, no ha supuesto una pérdida de fondos para los agricultores extremeños y ha subrayado que las propuestas de recortes llegan desde la Unión Europea, donde gobierna el Partido Popular Europeo. En su recorrido por Feval, Quintana ha destacado asimismo el papel de la institución ferial como escaparate para la implantación de avances en el campo extremeño, con especial mención a la agricultura de precisión y a las herramientas orientadas al ahorro de agua en los regadíos.

Precisamente sobre el agua, se ha mostrado satisfecho por la situación de los embalses, con el Guadiana por encima del 67% y el Tajo por encima del 64%, lo que "permitiría garantizar hasta cinco campañas de riego en las Vegas del Guadiana". El delegado también se ha referido a la falta de mano de obra en sectores como el agrario y defendió la regularización de personas migrantes como respuesta a esta necesidad.

Pactos y bloqueo tras el 21-D

Ya en clave política, Quintana ha reclamado al PP y a Vox “mayor transparencia” sobre las negociaciones para formar el nuevo gobierno regional tras las elecciones del 21 de diciembre, al tiempo que ha advertido de que la falta de información está teniendo un coste directo: “Los extremeños son los que pagan esta paralización”.

El dirigente socialista ha asegurado que desconoce el contenido de los contactos entre ambas formaciones y ha lamentado que, por ahora, solo haya “golpes de titulares” sin medidas concretas. En todo caso, ha reiterado que el PSOE, como segunda fuerza más votada, se considera “la alternativa” a las políticas de María Guardiola, pero ha dejado claro que “en ningún caso” serán sus “socios de gobierno”.

En este sentido, Quintana ha añadido que “lo peor” es que las decisiones “se tomarán en Madrid” y ha vinculado el desenlace a los equilibrios políticos en otras comunidades, al entender que Extremadura se está utilizando como “moneda de cambio”. Aun así, se ha mostrado convencido de que finalmente habrá Ejecutivo, ya que una repetición electoral sería “un fracaso” para Guardiola, con el riesgo de que los ciudadanos “castiguen a quien causa este problema”.