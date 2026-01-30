Los veterinarios advierten que las enfermedades estacionales se están cronificando en Extremadura

Las enfermedades animales que hasta hace pocos años se asociaban a una temporada concreta están dejando de comportarse como episodios aislados en Extremadura. Esta es la realidad sobre la que ha puesto el foco el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres, Juan Antonio Vicente, quien ha señalado este viernes que la situación en el territorio donde trabaja, en la comarca de Valencia de Alcántara, está marcada por una sucesión de alertas sanitarias que han convertido lo que antes era estacional en un problema cada vez más persistente.

“Hasta ahora no nos está yendo tan mal dentro de lo que hay en el panorama nacional, pero la verdad es que últimamente es muy difícil”, ha lamentado durante su intervención en el acto presentación de los actos del 120 aniversario del colegio de veterinarios cacereño, que empezarán en Plasencia, con el objetivo de acercar su labor a la ciudadanía, así como de poner en valor una profesión esencial para la seguridad alimentaria, la salud pública y el desarrollo sostenible. Actualmente, este colectivo cuenta con unos 1.100 socios.

“Cada vez que nos levantábamos por la mañana y llegábamos a la oficina, nos poníamos a temblar porque algo nuevo había surgido”, ha explicado. En su opinión, entre las enfermedades que suponen una mayor amenaza ha destacado la lengua azul, que “se nos ha cronificado aquí”; el virus del Nilo, que “cada vez nos está amenazando más”; la fiebre de Crimea-Congo, sobre la que “siempre suena por ahí algo”; así como la peste porcina, que “obviamente más o menos está controlada”, pero que sigue siendo “un riesgo, pues económicamente sería un caos total”.

Para el presidente del colegio profesional, el gran desafío ahora mismo es “emergente” y tiene un nombre muy concreto: los vectores de enfermedades, que son unos organismos vivos que pueden transmitir patógenos infecciosos de una persona otra o de los animales al ser humano. “La evolución climática que tenemos ahora mismo hace que se consoliden aquí ciertas enfermedades que hasta ahora eran estacionales y que han dejado de ser tan estacionales para estar conviviendo casi con nosotros”, ha subrayado.

Labor proactiva

En esta cuestión radica la diferencia con respecto a otros problemas sanitarios: “Las enfermedades que vienen transmitidas por vectores no las controlamos nosotros y sí necesitamos el apoyo de la población”. Ante este escenario, Vicente ha señalado que la respuesta no puede ser solo reactiva. “La labor que tenemos que hacer es ser proactivos y estar siempre por delante”, ha indicado, con el objetivo de “disminuir” los casos, aun asumiendo que “casos siempre va a haber”, pero para que “sean los menos posibles y que afecten lo menos posible a la población”.

Vicente ha advertido, además, que hay amenazas ante las que no basta con esperar una solución externa. “Muchas veces no es cuestión de que las autoridades o los organismos o demás puedan protegernos”, ha afirmado. En el caso del virus del Nilo, se puede "actuar, prevenir, pero obviamente el virus circula”, por lo que considera imprescindible “ser conscientes de que tenemos que colaborar nosotros tremendamente en autoprotegernos”.

Por último, el presidente del colegio de veterinarios ha reivindicado también el papel de los profesionales veterinarios en este contexto: “Estar siempre a pie de campo, tener una comunicación directa y poner todo nuestro conocimiento al alcance”. En su opinión, el trabajo que se está realizando en la región va en la dirección adecuada. “La labor que estamos haciendo en Extremadura creo que es una labor tremendamente positiva”, ha destacado.