Estudiantes de la UEx podrán obtener créditos haciendo voluntariado con la asociación contra el cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y la Universidad de Extremadura (UEx) firmaron el pasado jueves un convenio de colaboración con el objetivo de fomentar el voluntariado universitario y reforzar el compromiso social de los estudiantes en la lucha contra el cáncer. En concreto, se trata de una iniciativa de la sede provincial de Badajoz, pero que se aplicará en toda la comunidad autónoma.

En concreto, el acuerdo fue suscrito por el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Badajoz, Miguel Ángel Mendiano, y el rector de la Universidad de Extremadura, Pedro Fernández Salguero, y se enmarca en el programa de voluntariado universitario de la Oficina de Cooperación y Acción Solidaria de la UEx.

Gracias a este convenio, los estudiantes podrán integrarse como voluntarios en los programas que desarrolla la Asociación Española Contra el Cáncer en las localidades de Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia durante el curso académico. Su labor será fundamental en el acompañamiento a pacientes y familiares, así como en acciones de prevención, sensibilización social y promoción de hábitos de vida saludables.

Formación

El programa contempla un proceso de selección y una formación específica previa, que garantiza una intervención "responsable y de calidad". Entre las áreas de actuación, se incluyen la acogida en espacios AECC, el acompañamiento hospitalario a personas adultas y menores, la participación en campañas informativas y el voluntariado vinculado a la ciencia. La asociación valoró "muy positivamente" esta colaboración, que refuerza el vínculo entre la universidad y el tejido social, al tiempo que ofrece al alumnado una experiencia formativa y humana de gran valor.

"La implicación de los jóvenes es clave para avanzar en nuestro objetivo de llegar a más personas afectadas por el cáncer y seguir construyendo una sociedad más solidaria y comprometida", señaló Miguel Ángel Mendiano. Por su parte, Pedro Fernández Salguero subrayó que es "fundamental" que, desde la universidad, participen en estas iniciativas y que impliquen a la comunidad universitaria. El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años y permitirá acreditar oficialmente las horas de voluntariado realizadas, contribuyendo así al reconocimiento académico y social de la participación del alumnado en iniciativas solidarias.

Los estudiantes obtendrán hasta 1,5 créditos ECTS por curso si realizan más de 35 horas, y un crédito ECTS en el caso de realizar al menos 25 horas, conforme a la normativa de la universidad. Con este acuerdo, la Asociación Española Contra el Cáncer y la Universidad de Extremadura reafirman su compromiso conjunto con la acción social, la formación en valores y la lucha contra el cáncer desde el ámbito universitario.