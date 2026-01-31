José Luis Quintana: "El PSOE recuperará el poder perdido en Extremadura, lo veremos en las elecciones municipales"

¿Por qué pensó en usted para presidir una coordinadora con la responsabilidad de reconstruir un PSOE de Cáceres en sus horas más bajas?

Imagino que pensaron en una persona que no tuviera ambiciones políticas posteriores. Y mis aspiraciones, todos mis objetivos políticos, están cumplidos más que de sobra. Fui consejero con Ibarra, también con Vara; he sido alcalde de mi pueblo, Don Benito; he pasado por la Diputación de Badajoz y por la Delegación del Gobierno. He sido representante en las cuatro administraciones. Llevo toda esa experiencia y una edad en la que ya no tengo aspiraciones políticas. Yo creo que buscaban eso, alguien que, con su experiencia, tratara de sosegar el partido.

¿Qué prioridades ha trazado en la ‘hoja de ruta’?

Hemos previsto, por así decirlo, dos fases. Una primera, hasta que se conforme el Gobierno de la Junta de Extremadura, se centra en el trabajo interno para calmar el partido. Al mismo tiempo, estaremos observando la negociación entre Partido Popular y Vox. A partir de ahí debemos rearmarnos ideológicamente y pondremos en funcionamiento el reloj del Congreso extraordinario. La Comisión de la Gestora ha tratado de trabajar con celeridad y con responsabilidad. Los malos resultados electorales estaban patentes. Hacemos nuestra labor de una manera honesta con la organización, transparente. Ese trabajo interno pondrá las bases para que la próxima ejecutiva regional que salga del Congreso extraordinario esté rearmada ideológicamente, pero sobre todo, que cuente con un proyecto territorial.

¿Está siendo difícil ese trabajo interno?

No es difícil. Los militantes están colaborando, en general. Aunque una gestora no tiene todas las competencias de una ejecutiva regional y nosotros no hemos sido elegidos por los militantes, hemos tenido que tomar decisiones como qué persona va a la Mesa de la Asamblea, quién asume la dirección del grupo parlamentario o qué condiciones debe cumplir el próximo senador autonómico. Se trata, como ya hemos dicho, que son transitorias en el caso de la dirección del grupo. No así con la vicepresidencia en la Mesa de la Asamblea (Eduardo Béjar) o quien se decida que represente al PSOE extremeño como senador. Esas son decisiones para toda la legislatura.

En el caso de la dirección de grupo es curioso que acabe recayendo en José María Vergeles, un hombre experimentado que ya ostentó el mismo cargo pero que en la noche de las elecciones había quedado fuera de la Asamblea. ¿Hasta qué punto pesó eso en la dimisión de Miguel Ángel Gallardo para que corriera la lista?

Repito que se trata de un período transitorio. Pero la dirección de grupo tiene ante sí un aspecto importante como es el debate de investidura de la presidencia de la Junta de Extremadura.Y para eso hacían falta personas con experiencia en el grupo parlamentario. Cuando se elija a la nueva ejecutiva regional, esta podrá nombrar a quien estime oportuno. En cuanto a Miguel Ángel Gallardo, creo que es de justicia resaltar cómo ha asumido su responsabilidad, dimitiendo inmediatamente como secretario general y renunciando al acta de diputado.

Tras dimitir, Miguel Ángel Gallardo ha dicho que se aparta temporalmente de la actividad pública. ¿Usted cree que puede ser así o lo considera políticamente amortizado?

Yo no diría que está amortizado, ni mucho menos. Él ha asumido su responsabilidad. A Gallardo se le ha demonizado por parte de mucha gente, incluso de manera sangrante en muchos casos, diría que de forma injusta. Los resultados del Partido Socialista han sido malos, indiscutiblemente, pero las causas son varias, no solo una persona. Resulta necesario realizar nuestra propia autocrítica para rearmarnos.

Sin embargo, tanto en la encuestas del CIS como en otras, como las realizadas por este mismo diario, resultaba llamativa la brecha que existía entre la escasa aceptación que despertaba el candidato y el porcentaje de personas para las que el PSOE seguía siendo su opción principal como partido. ¿Qué conclusión saca de esos datos, teniendo en cuenta los resultados del 21D?

El Partido Socialista es muy importante para Extremadura, los mejores momentos de la historia de la comunidad autónoma han coincidido con el Gobierno del PSOE, cuando tenía un proyecto regional y lo ha llevado a cabo. Para la democracia resulta indispensable el papel del Partido Socialista, y es bueno para Extremadura que sea un partido fuerte. Los últimos resultados son los que son y no podemos negarlos. Pero dicho eso, está claro que el camino más cercano al éxito es reconocer el fracaso. No hay excusa en la derrota. Lo importante es que mucha gente nos sigue buscando. Debemos reorganizamos, volver a patearnos a Extremadura y, sobre todo, presentar un proyecto regional.

Patear Extremadura. ¿Tienen en mente una estrategia puerta a puerta como la del Peugeot de Pedro Sánchez para recobrar el poder territorial perdido?

Aquello fue algo que el presidente del Gobierno hizo en su momento, en contra, quizá, de algunas estructuras del propio partido. Quienes sean los próximos candidatos a futuro y el próximo secretario general de Extremadura, que no tiene por qué ser la misma persona, deben contactar con la militancia, con la ciudadanía, y eso requiere un proyecto regional.

¿Usted cree que han perdido la conexión con la ciudadanía?

Lo cierto es que una parte importante de personas no nos fueron a votar. Hay gente desencantada con nosotros que han optado por apoyar a otros partidos, pero yo creo que todo eso es recuperable.

José Luis Quintana / Jorge Valiente

¿Cree que en la decisión de adelantar las elecciones tomada por la presidenta Guardiola tuvo peso esa situación de debilidad del PSOE?

Yo no creo que María Guardiola decidiera convocar las elecciones. Se decidió en Madrid con los criterios de Madrid. Eso es evidente, lo estamos viendo cada día.

¿Tienen claro el perfil del nuevo secretario general?

Yo creo que no es el momento de hablar de personas. La prioridad es el proyecto regional al que debe vincularse el candidato. Un proyecto que ilusione, pero sobre todo, que deje claro que es un proyecto por y para Extremadura, elaborado desde aquí, no desde Madrid. Ahora no se está hablando de los posibles candidatos, ni los hay, ni los debe haber en este momento. La prioridad es unir el partido, identificarnos internamente e intentar buscar consensos para abordar proyectos.

Buscar consensos. ¿Cree que en todo este proceso también ha habido ‘fuego amigo’?

La celebración de las dos primarias no ha servido para mucho en lo que se refiere a la unión. Tenemos que unirnos pensando en ese proyecto de Extremadura.

¿Y cuáles deben ser las bases de ese proyecto?

Unas las tenemos que analizar. Otras nos vendrán hechas. Cuando vayamos conociendo los pactos PP-VOX, mostraremos nuestra alternativa. Nosotros vamos a confeccionar un proyecto territorial que pueda continuar con muchas de las cosas de nuestro líder, Guillermo Fernández Vara, que, o se han aparcado, o se han ninguneado, y que también se han querido aprovechar por otros eludiendo el hecho de que son iniciativas de Guillermo.

Durante la campaña electoral Abascal llegó a referirse a la presidenta María Guardiola como la “Irene Montero de Extremadura”. ¿Eso no abre algún resquicio de entendimiento con el PP extremeño?

Las conversaciones que yo he tenido con el PP son conversaciones cordiales, pero ambos sabemos que no somos socios sino alternativa uno del otro. El PP ha decidido quién quiere que sea su socio de gobierno: Vox, aunque eso no se haya decidido aquí. La pérdida de autonomía de Extremadura es muy grande en este sentido. Se deciden en Madrid unos pactos cuya negociación está siendo oscura, de la que nada sabemos. Solo lo que hablan líderes nacionales y en el marco de la celebración de otras elecciones autonómicas como Aragón o Castilla y León. Eso lo está condicionando todo. De otra manera creo que ya habría un Gobierno. Ha pasado un mes. ¿Qué ha hecho María Guardiola en este mes? ¿Por qué seguimos con un Gobierno en funciones?. Esperamos explicaciones, pero el PP está funcionando a golpe de titular. ¿Quién está pagando esa factura? Los extremeños.Y nosotros reclamamos, sí tiene que haber Gobierno. Pero es que el Gobierno va a verlo cuando pasen determinadas elecciones en otros sitios, no en Extremadura.

Los políticos hemos magnificado lo de los presupuestos. Castilla y León lleva no sé cuántos años sin presupuestos.

Hay una parte de la sociedad que también apostaría por un entendimiento entre los partidos mayoritarios, sobre todo viendo el panorama que se presenta en el orden geopolítico mundial y, en especial, en Europa.

Eso no lo permitiría el Partido Popular. Feijóo determinó que hubiera elecciones en Extremadura porque de otra manera no le puede decir a Pedro Sánchez: usted no tiene presupuesto porque podría rebatirle que el PP tampoco los tenía en Extremadura. Ese era el problema. A nivel nacional no hay presupuesto, pero resulta que la economía está mejor que que nunca. Somos la locomotora de Europa. Los políticos hemos magnificado lo de los presupuestos. Castilla y León lleva no sé cuántos años sin presupuestos.

¿Cree que no habrá gobierno en Extremadura hasta conocer lo que ocurra en Aragón?

No sé si en Aragón o en Castilla y León, pero que va a haber gobierno, seguro. Va a depender de los resultados de otros sitios, es decir, de nada que tenga que ver con Extremadura. Los problemas probablemente vengan después. El Partido Popular también necesita que haya gobierno, porque María Guardiola quiere ‘guardarse la bala’ de, si las cosas van mal, repetir elecciones el año que viene coincidiendo con las locales.

¿Y en qué creen que son alternativa clara?

Por ejemplo en algo importantísimo, como la educación. Desde que dejó el gobierno Guillermo Fernández Vara hemos pasado una tasa de abandono escolar del 13 al 15 %. Nadie da respuesta a eso. Nosotros tenemos una alternativa educativa distinta. Con nosotros no pasó lo de los autobuses al inicio de curso. O ¿por qué el Partido Popular vota en contra de la revalorización de las pensiones? Tenemos alternativas en todas las áreas: sanidad, en industria... Tenemos que aprovechar estos momentos de bonanza económica. Y lo mismo en agricultura.

¿Qué le parecen los criterios que sigue el PP cuando se habla, por ejemplo, del acuerdo con Mercosur, que es una de las críticas que ha asumido en Extremadura?

No solo Mercosur. Pasa lo mismo con la PAC. ¿Quién propone la PAC? El Partido Popular Europeo. Y además, el Gobierno central está trabajando para modificar esa propuesta. Con Mercosur pasa lo mismo. Cuando vaya María Guardiola a Almendralejo, que puede ser uno de los más beneficiados por las ventas de vino y aceite, ¿le va a decir que está en contra? Llevamos 25 años negociando con Mercosur y el Partido Popular Europeo, con los eurodiputados europeos, quieren ese acuerdo. ¿Por qué? Porque hay un problema con Estados Unidos y hay que abrir nuevos mercados y esto es iniciativa del Partido Popular. Mercosur no lo ha traído Pedro Sánchez. Es una iniciativa europea, es un acuerdo que no firma España, es un acuerdo que firma Europa que beneficia a muchos sectores y eso hay que explicarlo.

Fotogalería | Las imágenes de la entrevista a José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura / Jorge Valiente

Queda año y medio aproximadamente para las elecciones municipales. No sé si es tiempo suficiente para realizar esa travesía del desierto a la que está obligada todo el partido que sufre una pérdida territorial como el PSOE.

Es suficiente, de sobra. En la política todo puede cambiar de una semana a otra.

Y acaba de decir que el nuevo secretario o secretaria general no tendría por qué ser candidato para esas hipotéticas autonómicas.

No sabemos si va a haber elecciones, o si serían dentro de 4 años. Es muy difícil aventurarse. Nuestro partido tendría la obligación de hacer primarias. Pero yo creo que hay suficiente tiempo, estoy convencido.

Si extrapolamos los resultados de las autonómicas a los municipios más importantes, resulta que el PP gobernaría Mérida, que es una plaza histórica. Y que se consolidaría tanto en Badajoz como en Cáceres. En Badajoz, además, siendo Vox la segunda fuerza más votada. ¿Han reflexionado sobre ello?

Yo creo que estas elecciones autonómicas no son extrapolables a las municipales. La fuerza del Partido Socialista es que tenemos 211 municipios sobre los 116 que tienen alcaldía del Partido Popular. Nuestra fuerza es la local. Pongo como ejemplo los comicios del año 2019. Hubo unas elecciones nacionales en abril y las locales en mayo. En mayo, como alcalde de Don Benito, saqué catorce concejales. Si extrapolaba las de abril, hubiera sacado siete. La gente que acaba de votar, cuando toca en su pueblo, valora una persona concreta y la gestión. Y la gestión de los alcaldes socialistas nos hace ser optimistas en este sentido.

En este proceso que han iniciado ¿se plantean un relevo total? Hay históricos como Rodríguez Osuna, que acumula excelentes resultados y que ya ha manifestado su intención de repetir.

Mérida tiene un alcalde consolidado que le ha dado una vuelta a su ciudad, ha conseguido que esté de moda con una gestión increíble. Cuando llegó a la alcaldía prácticamente no tenía dinero ni para pagar la nómina y ha hecho una gestión económica envidiable. Tiene apoyo de sus ciudadanos y ha decidido, con un criterio que a mí me parece muy acertado, que quiere continuar siendo alcalde. Si el partido se lo pide, que se lo pedirá, y si los militantes le apoyan, que lo apoyarán, y si los ciudadanos le apoyan, que le van a apoyar, seguirá al frente de Mérida. La figura del alcalde, la figura del candidato, es lo que más peso tiene a la hora del voto.

Quintana en la Hemeroteca de El Periódico / Jorge Valiente

Dice que no es el momento de hablar de candidatos para la Secretaría General. Para otros cargos como el senador autonómico, ¿lo tienen más claro?

Tengo claras las dos condiciones que debe tener. Tradicionalmente, el PSOE, en la Mesa de la Asamblea ponía siempre una persona de Cáceres y el senador era de Badajoz. Eso se va a seguir manteniendo. La persona que ejerce actualmente de vicepresidente segundo de la Mesa de la Asamblea es de la provincia de Cáceres, y el senador será de la provincia de Badajoz. Y el siguiente condicionante es que el senador que sea renunciará al acta de diputado regional, o sea, será senador, pero no será diputado regional. Le recuerdo que ni siquiera eso sabemos en el caso del Partido Popular y de Vox. Puede que el candidato del Partido Popular sea de Vox, sea de otro partido. Nosotros sí sabemos que habrá un senador socialista.

Es usted un hombre cercano al presidente Sánchez ¿cree factible un adelanto de elecciones generales en 2026 con él como candidato?

Pedro Sánchez nunca lo ha tenido fácil. ¿Lo tiene ahora difícil? Pues igual que siempre. Él es tiene una capacidad increíble y la situación económica de España es envidiable: es el país al que los extranjeros más quieren ir en el mundo, los turistas vienen a hoy España con más tiempo, con más dinero. El país está experimentando un cambio profundo con los fondos Next Generation, que fueron tan criticados, un cambio profundo de modelo económico. Él es capaz de resistir, es una decisión que tomará él.

¿Lo sigue viendo al frente de la Secretaría General del PSOE?

No tengo ninguna duda como tampoco tengo ninguna duda de verlo como candidato a la Presidencia del Gobierno.

¿Cómo explica que el voto joven se escore a la derecha, que el campo vote a Vox?

El sociólogo Ignacio Urquizu hizo una reflexión sobre ello durante una reciente visita a Badajoz. Muchos votantes de Vox no son de extrema derecha, son gente enfadada. La sociedad está enfadada.Cuando le preguntas ahora mismo a la gente cuál es su situación personal desde el punto de vista económico, el 66% dice que bien o muy bien. Cuando le preguntas que cómo cree que está la situación económica nacional. El 67% dice que mal o muy mal. Ños sociólogos tienen que analizarlo. Hay una diferencia entre los jóvenes de 18 a 24 años, hasta 32 puntos entre mujeres y hombres. Eso no ha sucedido jamás, pero es que no sucede jamás en ninguna de las otras edades. Nosotros somos un partido serio, nosotros tenemos que plantear cosas serias y hay otros partidos que van donde va el aire con soluciones simples a problemas complejos. Frente a lo que propugna Vox, el campo es quien más reclama que los inmigrantes sigan. Hay partidos que dicen que echemos a todos los inmigrantes. ¿Eso de verdad alguien lo va a hacer? Eso es fascismo. Cuando el fascismo se instala en el poder lo ejerce sin límites. Y yo veo muy triste que el Partido Popular haya blanqueado a la extrema derecha.

