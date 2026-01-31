PREGUNTA: ¿Qué estrategias de comunicación o iniciativas han resultado más efectivas para cambiar la percepción del sector agroindustrial entre los jóvenes?

RESPUESTA: La clave ha sido hablar con claridad y sin idealizar el sector. Los jóvenes no buscan mensajes vacíos; buscan proyectos serios. En Frugalia mostramos números, explicamos cómo funciona la cadena, qué se puede ganar y qué se puede perder, y qué apoyo real ofrece la organización.

También ha sido muy eficaz acercarles ejemplos de agricultores jóvenes que ya están dentro, que viven en el territorio y que han conseguido desarrollar explotaciones especializadas y rentables. Cuando el mensaje es creíble y cercano, el sector deja de verse como algo del pasado y empieza a percibirse como una oportunidad profesional.

Frugalia apuesta por incorporar valor añadido para mejorar la rentabilidad del agricultor. ¿Cómo ha evolucionado esta estrategia y qué nuevas acciones están desarrollando?

-Nuestra apuesta por el valor añadido se ha consolidado claramente. Hemos avanzado en especialización productiva, en planificación de campañas y en una mayor orientación al mercado. El objetivo es claro: que el agricultor no dependa solo del volumen, sino de una estrategia bien definida.

Estamos trabajando en mejorar la diferenciación de producto, en la apertura de canales comerciales más estables y en una gestión cada vez más transparente de la cadena. El agricultor tiene que saber por qué se toman las decisiones y cómo repercuten en su rentabilidad. Esa transparencia genera confianza y compromiso, que es la base de una organización fuerte.

Frugalia exporta a decenas de países. ¿Qué mercados están consolidando o abriendo actualmente y qué planes tienen para diversificar destinos?

-Seguimos consolidando mercados europeos e internacionales que nos aportan estabilidad, pero también estamos avanzando en la diversificación de destinos para reducir riesgos y aprovechar nuevas oportunidades. Exportar no es solo vender fuera; es entender qué pide cada mercado y adaptar la producción a esa demanda.

Nuestra estrategia está alineada con el territorio y con los planes de internacionalización regionales, porque creemos que Extremadura tiene mucho que ofrecer si se trabaja con planificación, calidad y seriedad. Para el agricultor, esto se traduce en mayor seguridad comercial y menos dependencia de situaciones puntuales.

¿Cómo integra Frugalia la innovación y la sostenibilidad en sus prácticas agrícolas?

En Frugalia entendemos la innovación y la sostenibilidad como herramientas, no como obligaciones teóricas. Apostamos por tecnologías y procesos que ayuden al agricultor a producir mejor, con menos costes y mayor eficiencia.

Trabajamos en mejora varietal, en optimización de insumos, en planificación de riegos y en digitalización aplicada a la gestión de la explotación. Todo ello con un enfoque muy práctico: si no mejora la productividad o la rentabilidad, no tiene sentido. Esa es la sostenibilidad que defendemos: la que permite que la explotación siga siendo viable en el tiempo.

¿Qué papel debe jugar la administración para facilitar el desarrollo del sector y qué herramientas considera más urgentes?

-La Administración tiene un papel clave como facilitadora. El agricultor necesita menos burocracia, más agilidad y marcos normativos estables. No se puede pedir competitividad y, al mismo tiempo, añadir más complejidad administrativa.

Es urgente avanzar en simplificación de trámites, en apoyo real a la incorporación de jóvenes y en medidas que ayuden a resolver problemas estructurales como la mano de obra. Cuando la Administración y el sector trabajan alineados, los resultados llegan antes y son más sólidos.

Con los cambios climáticos y las fluctuaciones de producción, ¿cómo ha sido el balance de las campañas recientes y qué previsiones tienen para la próxima temporada?

-Las últimas campañas han estado marcadas por la incertidumbre climática y por una mayor variabilidad en las producciones. Aun así, el balance es razonablemente positivo gracias a la planificación, la diversificación y el trabajo conjunto dentro de la organización.

Noticias relacionadas

De cara a la próxima temporada somos prudentes, pero optimistas. Seguiremos apostando por la especialización, por el acompañamiento técnico y por una gestión profesional de la producción y la comercialización. Esa es la mejor forma de dar seguridad al agricultor en un entorno cada vez más cambiante.