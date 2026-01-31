Temporal
La Junta desactiva la alerta del Inuncaex y el Platercaex tras remitir el riesgo de inundaciones en Extremadura
Tras el paso de varias borrascas que han dejado numerosos daños por lluvia y viento, la región permanece ya sin riesgo
La Junta de Extremadura ha desactivado la fase de emergencia en situación operativa cero del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones de Extremadura (Inuncaex), así como del Plan Territorial de Protección Civil de Extremadura (Platercaex).
Desde las 11.00 horas de este sábado toda la región permanece ya sin riesgo, tras el paso de las borrascas que han afectado a todo el territorio extremeño en los últimos días. Este viernes, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, avanzó que ya han comenzado las labores de evacuación de daños ocasionados, de cara a la tramitación del correspondiente decreto de ayudas para los ayuntamientos afectados.
Zona catastrófica
El propio Quintana ha visitado este sábado las localidades cacereñas de Arroyo de la Luz y Brozas, con el objetivo de conocer los estragos causados por el temporal.
Al menos seis localidades extremeñas, entre ellas Cáceres y Badajoz, han avanzado ya que solicitarán la declaración de zona catastrófica tras el paso de la borrasca Kristin, que el miércoles causó numerosos daños por toda la región e incluso obligó a suspender las clases en horario de mañana. Valdefuentes, Brozas, Garrovillas de Alconétar y Alcántara también solicitarán esta declaración para poder recibir ayudas.
