Morán niega que Agricultura sea el escollo para cerrar el pacto con Vox: "Se están diciendo muchas mentiras"

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible en funciones, Mercedes Morán, niega en rotundo que el control de este departamento sea el principal escollo para que el PP y Vox puedan cerrar un pacto de gobierno en Extremadura.

"Eso lo sabe Vox, pero sobre todo, lo tiene muy claro la presidenta Guardiola, que es quien está llevando la iniciativa en todo momento, tendiendo la mano y saliendo al encuentro", ha afirmado.

"Muchas mentiras"

En una entrevsita en el programa 'Agropopular' de la Cadena Cope recogida por la Agencia Efe, Morán asegura que en torno a la negociación del nuevo gobierno "se están diciendo muchas mentiras". En ese sentido, considera que Vox debe "dejar a un lado los ataques, los rumores y sobre todo, los cálculos electorales, que es en lo que está", y mostrar voluntad de entendimiento.

Según Morán, el problema no está en quién asume la gestión de la agricultura y la ganadería, y ese sentido afirma que ella está "a disposición de Extremadura y de lo que la presidenta decida qué es mejor para nuestra región".

Tercera reunión

Después de que este pasado jueves se produjera una tercera reunión entre el PP y Vox, la negociación para la investidura de María Guardiola y la formación del nuevo gobierno continúa bloqueada y sin visos de prosperar antes del 8 de febrero, cuando se celebrarán elecciones autonómicas en Aragón.

El PP insiste en que su oferta ha sido "muy generosa", con posiciones en el Legislativo y en el Ejecutivo de forma proporcional a los resultados electorales, pero para Vox sigue sin ser suficiente: la formación no aceptará un papel secundario ni un acuerdo limitado a un apoyo externo sin contrapartidas políticas.

Las consejerías

A diferencia de lo que sostiene el PP, el partido de Santiago Abascal afirma que el principal obstáculo en las conversaciones se centraría en la distribución de las consejerías, la asignación presupuestaria de las mismas y la exigencia de una vicepresidencia.

Vox ha reiterado en varias ocasiones que su interés se centra en influir en las políticas relacionadas con el campo, la ganadería y la industria, así como en el endurecimiento de las medidas contra la inmigración ilegal y los cambios en el ámbito educativo.

El precedente de 2023

Como antecedente, cabe recordar que las negociaciones entre el PP y Vox ya vivieron un punto de fricción en 2023 en torno a la Consejería de Agricultura, una de las áreas más codiciadas por la formación de Santiago Abascal, de la que Guardiola tampoco quiso desprenderse.

Finalmente, el reparto de competencias se resolvió con la división del departamento en dos áreas diferenciadas: Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, en manos de Mercedes Morán; y Gestión Forestal y Mundo Rural, que se asignó a Vox con las competencias en caza, pesca y tauromaquia; la gestión forestal y asuntos como la prevención y extinción de incendios y la política de regadíos.