Previsión meteorológica
Rachas de viento fuertes ponen en guardia de nuevo a Extremadura
La Agencia Estatal de Meteorología prevé rachas de viento muy fuertes en Extremadura este sábado, con registros de hasta 64 kilómetros por hora en Fuente de Cantos, aunque la lluvia da una tregua
Tregua de lluvia, pero no de viento. Extremadura afronta este último sábado de enero de 2026 con temperaturas ligeramente a la baja, sin apenas lluvia y con viento de componete oeste, moderado, pero con rachas fuertes o muy fuertes en la primera mitad de la jornada, según la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
De hecho, a las 8 de esta mañana, Fuente de Cantos (Badajoz) había registrado rachas de 64 kilómetros a la hora. Le sigue Tornavacas (Cáceres) con 63, Peraleda del Zaucejo (Badajoz) con 59, Piornal (Cáceres) 57 y Jerez de los Caballeros (Badajoz) 55 kilómetros a la hora.
Temperaturas sin grandes cambios y alguna helada en montaña
En cuanto al termómetro, la Aemet indica que las temperaturas permanecen sin cambios o en ligero descenso, con posibilidad de alguna helada débil en zonas de montaña del norte. En las principales ciudades, la previsión deja máximas contenidas y mínimas frescas: Badajoz y Mérida (7 a 15 grados), Cáceres (6 a 13) y Plasencia (4 a 13).
Respecto a la lluvia, la Agencia Estatal de Meteorología también prevé intervalos nubosos y alguna precipitación débil y dispersa.
Adiós a un enero agitado
Por otro lado, enero se despide en Extremadura con un tramo final especialmente movido. A finales de mes, el paso de borrascas atlánticas provocó un cóctel de lluvia, viento y nieve que llevó incluso a la suspensión de las clases y a medidas extraordinarias de Protección Civil durante el paso de la borrasca Kristin, con daños materiales de consideración.
Pero, antes la borrasca Joseph ya había acumulado fenómenos meteorológicos relevantes y rachas de viento muy fuertes.
Y en la primera parte del mes, el tiempo también presentó su cara más invernal y el Centro de Emergencias 112 activó avisos por niebla densa en varias zonas (con visibilidad muy reducida) y la Aemet preveía jornadas de nubes, brumas y ambiente frío, especialmente a primera hora, incluso nevadas que obligó a corta el tráfico en varias carreteras nacionales y locales de Extremadura.
Además, y como colofón, ayer viernes, un tornado arrasó Plasencia y causó daños materiales de gran consideración.
