Rachas de viento fuertes ponen en guardia de nuevo a Extremadura

Tregua de lluvia, pero no de viento. Extremadura afronta este último sábado de enero de 2026 con temperaturas ligeramente a la baja, sin apenas lluvia y con viento de componete oeste, moderado, pero con rachas fuertes o muy fuertes en la primera mitad de la jornada, según la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De hecho, a las 8 de esta mañana, Fuente de Cantos (Badajoz) había registrado rachas de 64 kilómetros a la hora. Le sigue Tornavacas (Cáceres) con 63, Peraleda del Zaucejo (Badajoz) con 59, Piornal (Cáceres) 57 y Jerez de los Caballeros (Badajoz) 55 kilómetros a la hora.

Temperaturas sin grandes cambios y alguna helada en montaña

En cuanto al termómetro, la Aemet indica que las temperaturas permanecen sin cambios o en ligero descenso, con posibilidad de alguna helada débil en zonas de montaña del norte. En las principales ciudades, la previsión deja máximas contenidas y mínimas frescas: Badajoz y Mérida (7 a 15 grados), Cáceres (6 a 13) y Plasencia (4 a 13).

Respecto a la lluvia, la Agencia Estatal de Meteorología también prevé intervalos nubosos y alguna precipitación débil y dispersa.

Adiós a un enero agitado

Por otro lado, enero se despide en Extremadura con un tramo final especialmente movido. A finales de mes, el paso de borrascas atlánticas provocó un cóctel de lluvia, viento y nieve que llevó incluso a la suspensión de las clases y a medidas extraordinarias de Protección Civil durante el paso de la borrasca Kristin, con daños materiales de consideración.

Pero, antes la borrasca Joseph ya había acumulado fenómenos meteorológicos relevantes y rachas de viento muy fuertes.

Y en la primera parte del mes, el tiempo también presentó su cara más invernal y el Centro de Emergencias 112 activó avisos por niebla densa en varias zonas (con visibilidad muy reducida) y la Aemet preveía jornadas de nubes, brumas y ambiente frío, especialmente a primera hora, incluso nevadas que obligó a corta el tráfico en varias carreteras nacionales y locales de Extremadura.

Además, y como colofón, ayer viernes, un tornado arrasó Plasencia y causó daños materiales de gran consideración.