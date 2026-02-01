Carreteras
Un accidente múltiple obliga a cortar la A-66 a la altura de Carrascalejo
La Guardia Civil establece desvíos alternativos por la N-630
Un accidente múltiple en la autovía A-66, a la latura de Carrascalejo, ha obligado a cortar la circulación del tráfico. El suceso ha ocurrido en el punto kilométrico 610 en sentido norte, sobre las 19.30 horas de este domingo.
Se desconoce por el momento el número de vehículos implicados y de heridos, pero según la Guardia Civil los primeros indicios apuntan que no revisten gravedad.
Según ha informado el centro de emergencias 112 Extremadura y recoge la web de la Dirección General de Tráfico, la carretera está cortada y los efectivos de los cuerpos de seguridad están habilitando desvíos alternativos de tráfico por la N-630.
