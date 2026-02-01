Alberto Lucero, actor extremeño: «Creo que en un futuro podremos rodar aquí nuestros proyectos»

¿Cómo comenzaron sus primeros pasos dentro del mundo de la actuación?

La verdad, no sabía que quería ser actor. Estaba en cuarto de la ESO cuando vino al colegio Daniel Holguín, actor cacereño, a darnos unas charlas en el aula. Yo no sabía que era una profesión que se estudiaba. Hablé con la orientadora del Colegio Giner de los Ríos de Cáceres, y me salvó la vida. Ella fue la que me ofreció la posibilidad de estudiar Artes Escénicas en el IES Al- Qázeres durante Bachillerato, y luego la carrera de Arte Dramático en la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura. Desde entonces me decidí al cien por cien ser actor.

Por tanto estudió en la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura. ¿Cómo fue su experiencia allí y de qué manera influyó en su formación profesional de cara al futuro?

Cuando hice Artes Escénicas, tenía muy claro lo que ya quería ser en mi vida. Digamos que fue una vocación que no elegí, sino que ella me eligió a mí. Pronto me di cuenta de que en Madrid conseguiría más avances, había más industria, eso es una realidad. Por muchos motivos, al final no pude estudiar fuera, pero creo que las cosas pasan por algo, porque estudiar aquí me llevó a que me hicieran un casting en el verano de segundo de carrera para el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Estuve entre los elegidos y mi estreno profesional de teatro tuvo lugar en ese festival, por ello estudié al final la carrera en la región. Si no me equivoco, han pasado nueve años de aquello, y por suerte puedo decir que me siguen llamando compañías y productoras de Extremadura para seguir trabajando allí.

Partiendo de ese golpe de suerte que cuenta que tuvo, de esa casualidad de finalmente quedarse en Extremadura y poder verlo desde un punto de vista más cercano, ¿considera que se puede vivir de esta profesión en Extremadura o hay que mudarse a las grandes ciudades para poder triunfar?

Con eso voy a ser totalmente sincero. Es verdad que después de estudiar la carrera en Cáceres, me mudé a Madrid porque quería seguir mi camino también un poco por lo audiovisual, el cine, y es verdad que por ahora no hay una base sólida de industria en Extremadura. Por eso llevo cinco años en Madrid, pero tengo que decir que vuelvo mucho a Extremadura. La inmensa mayoría de compañeros que conozco de profesión, si viven en Extremadura, resulta muy complicado que solo estén trabajando como actores o actrices.

Enese sentido, ¿considera que la región podría utilizarse a modo de trampolín para ramas del arte como el teatro?

Totalmente y, sinceramente, podemos presumir de muy buen teatro en Extremadura. Creo que tenemos unas compañías muy serias que trabajaron mucho en su día, unos cimientos sólidos que por suerte nuestra generación está disfrutando como compañías referentes. Más allá de los premios, disponemos de algo muy importante y de lo que sentirnos muy orgullosos, que es el teatro. En el cine poco a poco también estamos intentando aparecer.

Hablando de cine, se ofrece en la plataforma Amazon Prime la película de ‘El Efecto Darma’, en la usted aparece como uno de los actores principales...

Sí, ‘El Efecto Darma’ es una película que hemos rodado hace unos añitos. Las películas se cocinan a fuego lento, y una vez que pasan por todos los festivales ya empiezan a aparecer por plataformas. Interpreto a Rubén, que es un personaje secundario, el mejor amigo del protagonista.

A nivel de producciones, después de ‘El Efecto Darma’, ¿ha realizado algún tipo de película más o eventos concretos?

Sí, desde entonces he hecho varios cortometrajes y además estoy muy contento porque han sido en Extremadura: ‘Cinco mil trescientos ochenta’, de Rubén Prieto, con un papel protagónico; ‘Dedo Corazón’, también un corto extremeño que ha girado por festivales; y ahora estuve grabando la película ‘Los Relatos’, de Miguel del Arco, que se ha rodado en la comarca de La Vera. También dirigí mi primer cortometraje, llamado ‘Asiento volando’, rodado en Cáceres. Tengo futuros proyectos íntegramente vinculados a Extremadura. Estoy muy contento porque, que me llamen siempre para productos de mi tierra, me hace sentir doblemente contento y orgulloso.

Por último, ¿qué cree que necesita la región con respecto a su industria audiovisual para favorecer ese talento joven?

Me he dado cuenta en el poco tiempo que llevo, y en lo mucho que me falta por aprender, que las instituciones deben ponerse manos a la obra con el apoyo al arte y la cultura en esta región. Hay mucho que mostrar ahí fuera, somos una región llena de cultura, el cine en concreto, es algo que está empezando a generar interés a productoras de fuera para rodar en nuestras tierras. Agarremos eso y unámoslo a que nosotros mismos seamos los que fomentemos este arte. Muchas veces, por desgracia, nos tenemos que ir fuera porque hay más industria en otro sitio, pero si desde las instituciones se apoya y se crea esa base, lograremos crear una industria muy potente que iremos enriqueciendo entre todos los componentes, y sin duda se podrá llegar a un sector sólido. Creo que en un futuro no muy lejano podremos decir con orgullo que jóvenes como yo no tenemos por qué irnos fuera para dedicarnos a lo que nos apasiona, porque podremos estar rodando proyecto tras proyecto, o creando obras de teatro sin parar en nuestra región. Si algo he descubierto en estos años es que talento hay de sobra, y me he dado cuenta de aquí hay mucho de eso.