Cuatro de cada diez extremeños van al médico de familia más de cinco veces al año

Extremadura es una de las comunidades autónomas cuyos ciudadanos recurren con una mayor asiduidad a sus servicios médicos de atención primaria. En concreto, un 17% de su población adulta acude a ellos trece o más veces al año, listón en el que se sitúa la frontera de la 'frecuentación intensiva'. Se trata del segundo porcentaje más alto del país después del de Castilla-La Mancha (24,3%), y dejando atrás a Canarias, que con un 14,4% ocupa el tercer lugar. Además, otro 26,7% de extremeños de más de quince años visita la consulta médica entre seis y doce veces anuales.

Los datos están extraídos de un estudio publicado recientemente por el Ministerio de Sanidad que, a partir de información relativa al año 2023, busca describir la frecuencia con la que la población adulta e infantil asignada a atención primaria contacta con sus profesionales de medicina y de enfermería. Como visitas se consideran tanto las consultas presenciales prestadas en un centro de salud como las que el profesional sanitario realiza a domicilio o las de carácter telemático.

Los que no acuden

Del lado contrario, un 20,3% de los extremeños no hicieron acto de presencia por la consulta del médico de familia en todo el año tomado como referencia y otro un 16,6% lo hizo apenas una o dos veces. El restante 19,5% de la población asistió a entre tres a cinco citas.

De este modo, más de un 43% de los extremeños adultos reciben atención de medicina de familia más de cinco veces anualmente, de nuevo la segunda proporción más alta entre todas las comunidades autónomas. Este dato supera de lejos el promedio nacional (35%) estimado por este análisis, si bien ni Asturias ni Madrid aparecen en él al no haber facilitado información suficientemente desagregada sobre las consultas médicas que se prestan en sus sistemas de salud.

Servicios de enfermería

En el caso de los servicios de enfermería, «la tendencia general apunta hacia un uso limitado» a nivel nacional. En Extremadura, casi cuatro de cada diez adultos (39,3%) no efectúa ninguna visita, y un 25,3% acude entre una y dos veces. Apenas un 6,8% de los adultos extremeños pasan de las trece visitas y un 12,3% se mueve entre las seis y las doce veces. En cualquier caso, estos dos últimos datos siguen sobrepasando la media española.

Las diferencias territoriales entre los adultos a la hora de acudir a atención primaria «muestran contrastes destacables» apuntan los autores del trabajo, que precisan que el factor que determina en mayor medida la intensidad del uso que se efectúa de estos servicios «es la edad, de forma que, a partir de los 65 años, la gran mayoría de la población ha acudido tanto a consultas de medicina de familia (más del 90%) como a consultas de enfermería (más del 80%)».

Por otro lado, de los resultados también se deduce la existencia de componentes socioeconómicos que condicionan la utilización de la atención primaria. De esta forma, por ejemplo, es mayor el uso que hacen de ella las personas nacidas en España y también quienes residen en los municipios más pequeños. La renta es otro condicionante: a menor nivel de ingresos, disminuye el porcentaje de personas que no acuden al centro de salud y a su vez aumenta el de personas que efectúan un uso intensivo.

Atendiendo al género, también hay diferencias. Con datos nacionales, el estudio señala que el 28,4% de los hombres no realizó ninguna visita a medicina de familia, frente al 18,8% de las mujeres. En el extremo opuesto, el 13,7% de las mujeres acumuló trece o más visitas, lo que queda por encima en más de cinco puntos porcentuales de los hombres, que figuran con un 8,3%.

Forma de U invertida

Por lo que respecta a los menores de quince años, la proporción de los que son vistos por el pediatra más de cinco veces anuales es algo superior a la frecuencia que promedia la población adulta: un 15,8% de los extremeños está por encima de los las trece veces (tercer número más alto de España) y un 30,6% fue atendido de seis a doce. En este sentido, el estudio revela que «se observa un patrón en forma de U invertida», en el que los extremos de edad (niños pequeños y personas mayores) presentan menores porcentajes de no utilización de estos recursos del sistema sanitario, «mientras que los grupos de edad intermedia, especialmente entre los 20 y 39 años, concentran los mayores porcentajes de no contacto con los servicios sanitarios».