Sanidad
Los extremeños sufren más ictus que la media del país: unos 2.500 cada año
Estudios sitúan la incidencia en la región entre 180-190 casos anuales por cada 100.000 habitantes frente a los 150 ictus en España. Expertos lo asocian al mayor envejecimiento poblacional y factores de riesgo y recuerdan que el 90% de los ictus se pueden evitar con hábitos saludables
El ictus es la segunda causa de muerte (la primera en mujeres). Y aunque es un problema de gran impacto en todo el país, la situación de Extremadura resulta «especialmente alarmante», aseguraba hace unas semanas el neurólogo y director del Grupo de Investigación Neurovascular de Sevilla, Joan Montaner, en una conferencia en la comunidad. Y es que Extremadura registra cada año entre 2.300 y 2.500 ictus, una cifra ligeramente superior a la media nacional, y que constituye ya la segunda causa de muerte entre la población extremeña.
Según detalla el especialista, jefe de Neurología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, ese número de casos se traduce aproximadamente en 180-190 ictus anuales por cada 100.000 habitantes, cuando la media estatal se sitúa en unos 150 casos por cada 100.000 habitantes, «según estudios epidemiológicos amplios».
La incidencia de Extremadura está, así, por encima de la media nacional, «posiblemente asociada al envejecimiento poblacional y a factores de riesgo», señala el especialista. No obstante, Montaner también destaca otros datos que apuntan a una incidencia menor, como los que recoge el Plan Integral de Enfermedades Cardiovasculares y Cerebrovasculares (PIECC) de Extremadura 2024-2027 que indican una tasa media de incidencia de 94,8 casos al año por cada cien mil habitantes (101 en hombres y 87 en mujeres) en periodos más recientes analizados con metodologías administrativas.
Diferente metodología
Las diferencias en los datos, asegura, pueden deberse a distintas metodologías: «estimaciones poblacionales frente a datos de historia clínica electrónica o registros hospitalarios».
Aun así, Montaner estima que aunque hay ciertas discordancias según las fuentes y el método de ver la incidencia de la comunidad, posiblemente es más alta que la media nacional.
El especialista visitó recientemente la región para presentar en un proyecto innovador a nivel nacional para reducir el principal factor de riesgo de los accidentes cerebrovasculares, como es la hipertensión, a través de la alimentación (sustituyendo la sal convencional por salicornia en polvo).
Durante la conferencia, organizada por el Instituto Universitario de Investigación Biosanitaria de Extremadura (Inube) y celebrada en la Facultad de Medicina de Badajoz, el especialista recordó que se estima que el 90% de los ictus podrían evitarse mediante hábitos de vida saludables.
Primera causa de discapacidad
A nivel nacional, los datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN) recogen que más de 27.000 personas fallecen cada año en el país debido a esta afección neurológica y entre 110.000 y 120.000 ciudadanos sufren estos accidentes cerebrovasculares cada año. Destaca, asimismo, que una de cada seis personas sufrirá un ictus a lo largo de su vida y que, además, las secuelas en quienes los padecen son altamente incapacitantes: uno de cada tres supervivientes requiere rehabilitación intensiva temprana, lo que subraya el considerable impacto sanitario, social y económico de esta enfermedad.
Cerca de la mitad de pacientes de esta enfermedad logran recuperarse por completo, aunque se ha convertido en la primera causa de discapacidad adquirida de adulto y la segunda causa de demencia. Actualmente, 330.000 españoles presentan alguna limitación en su capacidad funcional por haber padecido un ictus.
La SEN advierte de que las posibilidades de sufrir un ictus aumentan a partir de los 60 años y que, dado el incremento de la esperanza de vida, es de prever que en los próximos años se dispare la cifra de personas afectadas. Hasta tal punto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula una subida del 27% en los próximos 25 años.
El proyecto innovador de Montaner: sustituir la sal por salicornia en polvo
Hace solo unas semanas, el neurólogo Joan Montaner, jefe de Neurología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, presentaba en la Facultad de Medicina de Badajoz un proyecto innovador a nivel nacional basado en la sustitución de la sal tradicional por salicornia en polvo como estrategia nutricional para reducir la hipertensión, el principal factor de riesgo en pacientes que han sufrido un ictus.
En la conferencia, organizada por el Instituto Universitario de Investigación Biosanitaria de Extremadura (Inube), el especialista expuso la investigación que dirige, centrada en la salicornia, un condimento natural rico en polifenoles con efectos vasculares demostrados. En concreto, según explican desde el Inube, el proyecto se basa en los estudios desarrollados por su equipo sobre la Salicornia ramosissima, una planta halófita presente en marismas y salinas del litoral gaditano y que destaca por su elevada concentración de polifenoles, reconocidos por su acción antioxidante y antiinflamatoria. «Estos compuestos, según se recoge en su presentación científica, actúan inhibiendo la oxidación del LDL, reduciendo la inflamación vascular, protegiendo el endotelio y contribuyendo a la regulación enzimática y al equilibrio metabólico. La propia resistencia de la planta a la salinidad y a los rayos UV favorece su alta carga de bioactivos, lo que la convierte en una alternativa nutricional de especial interés».
El proyecto ya se ha llevado a un ensayo clínico en el que se sustituyó completamente la sal convencional por salicornia en polvo durante un mes a personas hipertensas y los datos mostraron una reducción de la tensión sistólica de 12,58 a 12,21 y de la diastólica de 7,709 a 7,182: «estos resultados confirman el potencial de la salicornia como sustituto funcional y saludable de la sal, con un efecto antihipertensivo significativo». Montaner recordó durante su exposición que la reducción del sodio en la dieta es uno de los pilares de la prevención del ictus y que la salicornia permite llevar a cabo esta reducción de forma natural y sin renunciar al sabor de los alimentos. También incidió en la importancia de seguir una dieta mediterránea, rica en frutas, verduras, fibra, potasio, vitamina C y polifenoles, así como un consumo moderado de carnes rojas y procesadas, especialmente ricas en sodio y compuestos que incrementa el riesgo vascular.
- Cámaras y expectación en Puerta de Palmas: Badajoz, escenario de un rodaje que sorprende a los viandantes
- La situación del Rincón de Caya en Badajoz se complica por la crecida del Guadiana
- La Corchuela se despide en abril: adiós a un símbolo del Casco Antiguo de Badajoz tras 120 años de historia
- Condenado tras ser sorprendido con 85 billetes de 50 euros falsos en El Faro de Badajoz
- El Faro de Badajoz se transforma esta noche en un apocalipsis con la vuelta de 'Survival Zombie'
- Badajoz contará con un segundo punto limpio municipal junto a la 'rotonda del ocho'
- 40 estudiantes de Badajoz diseñan un invernadero que genera su propia energía y gestiona el riego de forma inteligente
- Badajoz no tendrá una ordenanza municipal para regular el uso de los patinetes eléctricos