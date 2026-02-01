Instaladores y electricistas extremeños reclaman agilidad en las ayudas al autoconsumo tras cinco años de retrasos

La Asociación de Empresarios del Metal de Extremadura (Aspremetal) ha reclamado a la Junta de Extremadura que refuerce su apuesta por la eficiencia energética agilizando la tramitación de las ayudas al autoconsumo en viviendas, cuya resolución acumula importantes retrasos desde su puesta en marcha.

Desde la asociación que representa a instaladores y electricistas extremeños han considerado "injustificable" la situación de estas subvenciones, tras conocer que todavía permanecen pendientes de resolver alrededor de 2.000 expedientes de los más de 11.000 registrados desde la convocatoria abierta en 2021. A su juicio, se trata de una circunstancia que "perjudica al ciudadano".

Cinco años y dos gobiernos

"Si queremos una región que apueste directamente por el autoconsumo de nuestros ciudadanos, por la eficiencia energética y por un ahorro energético real, hay que ser mucho más ágiles", han indicado desde Aspremetal, que han recordado que han transcurrido "cinco años y dos ejecutivos desde su primera convocatoria".

La patronal ha instado al Ejecutivo regional a dotar de medios suficientes a la Administración para acelerar este tipo de procedimientos y a contar con los sectores implicados en su diseño. "En Aspremetal estamos para ayudarles, diseñar programas y hacerlos lo más ágiles posible", han señalado.

Carga burocrática

En este sentido, han apuntado también a la carga burocrática como uno de los factores que explican los retrasos. Según han advertido, se han dado casos en los que expedientes con toda la documentación en regla han sido resueltos cuando ya no quedaban fondos disponibles.

"Entendemos que no es de recibo y que nuestra región debe estar a la altura y a la vanguardia en la gestión de incentivos o de líneas de actuación para mejorar la vida de los extremeños y del sector productivo", inciden desde la asociación.

Eficiencia energética en colegios

Aspremetal ha extendido su llamamiento a la Consejería de Educación, a la que ha pedido que tenga en cuenta al tejido empresarial extremeño en los planes de mejora de la eficiencia energética en colegios e institutos públicos.

Desde la patronal han advertido de que determinados requisitos económicos y de avales pueden dejar fuera a las pequeñas y medianas empresas de la región. "Si los proyectos superan ciertas cuantías y los avales exigidos son excesivos, las pymes extremeñas no optarán y vendrán grandes empresas que acabarán subcontratando o condicionando a las empresas locales", han señalado.

La asociación ha defendido que su objetivo es acompañar a la Administración para que Extremadura sea "puntera y vanguardia" en materia energética y ha subrayado la capacidad del sector regional para ejecutar este tipo de obras. "Los instaladores extremeños están capacitados para ejecutar esas actuaciones en su tierra", han afirmado, reiterando que los profesionales del sector trabajan tanto en la región como en el resto del país.