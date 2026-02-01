El PSOE alerta de "severos recortes" en las ayudas a la eficiencia energética del regadío

El PSOE de Extremadura ha alertado este domingo del "claro retroceso" que, a su juicio, supone la nueva convocatoria de ayudas para la mejora de la eficiencia energética de las infraestructuras hídricas, recientemente publicada por la Junta de Extremadura.

Según explica la formación en nota de prensa, la misma cuenta con un presupuesto total de "solo 3 millones de euros", ayudas con una intensidad máxima de apoyo del 70 por ciento (que puede reducirse hasta el 20 por ciento si el solicitante recibe otra línea) y un límite de 540.000 euros por proyecto.

"Triple recorte"

Estos datos, agregan los socialistas, "contrastan" con las convocatorias del anterior Gobierno autonómico que, subrayan, "partían de un mínimo de 5 millones de euros, contemplaban ayudas de hasta el 80 por ciento y permitían inversiones de hasta 600.000 euros por actuación".

Por ello, el PSOE de Extremadura ha considerado que con esta convocatoria se hará efectivo un "triple recorte" en forma de "menos dinero, menor porcentaje de ayuda y menor capacidad de inversión".

Paso atrás

"Es un paso atrás injustificable y que para el PSOE de Extremadura supone un severo hachazo a las políticas de modernización e impulso al campo extremeño", ha lamentado la formación apuntando que "de nada sirven las palabras vacías de María Guardiola apoyando al sector si luego en el Diario Oficial de Extremadura se aplican recortes que son irreversibles para la viabilidad de las explotaciones agrarias".

Convencidos de que "se está desmantelando" una política que, remarcan, era "eficaz, transformadora y construida desde el diálogo con las comunidades de regantes", la formación ha alertado de que esta convocatoria no solo supone un "recorte presupuestario" sino también un "cambio de modelo".

Menos apoyo

Del mismo modo, los socialistas extremeños han criticado que la Junta "penalice" la concurrencia de ayudas "reduciendo el apoyo hasta el 20 por ciento" en la medida en que, aseguran, ello "desincentiva proyectos integrales" y "limita" el efecto multiplicador de los fondos públicos.

Noticias relacionadas

"Así no se protege al campo extremeño, ni se impulsa la transición energética, ni se garantiza la competitividad de nuestras explotaciones. Esta convocatoria es más pequeña, menos ambiciosa y menos eficaz", ha espetado el partido exigiendo a la Junta que "rectifique, recupere los niveles de inversión anteriores, apueste por porcentajes de ayuda realmente ambiciosos y vuelva a sentarse con las comunidades de regantes para diseñar políticas útiles y con visión de futuro".