La Red de Incubadoras Tecnológicas de Extremadura, premio y referente nacional

La región brilla en innovación y tecnología a nivel nacional. La Red de Incubadoras Tecnológicas de Extremadura, dependiente de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional y gestionada por Fundecyt-PCTEX, ha sido distinguida como mejor práctica nacional por su modelo de apoyo al emprendimiento innovador, científico y tecnológico, y su contribución al desarrollo sostenible del territorio, en el marco de la XXIII Conferencia Internacional de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), celebrada en Gijón.

Bajo el lema “Economía Azul 5.0: Innovación, Talento y Sostenibilidad para un Futuro Inteligente del Litoral”, la conferencia internacional reunió a más de un centenar de profesionales, expertos y representantes institucionales vinculados al ecosistema de innovación, la sostenibilidad y el desarrollo regional, y sirvió como escaparate de las iniciativas más destacadas de los parques científicos españoles.

Nuevo modelo

Este reconocimiento, según ha explicado el director de Desarrollo de Negocios de Fundecyt-PCTEX, Francisco Pizarro, ha puesto en valor un modelo diferente al de la mayoría de parques del país, que suelen ser polos tecnológicos “concentrados en una sola ubicación”. En cambio, en Extremadura, “por nuestras circunstancias, venimos trabajando desde hace tiempo para que el parque no sea un único sitio, sino que abarque toda la región”, ha señalado.

Ese enfoque, al que denominan “modelo distribuido”, permite que sus servicios e infraestructuras lleguen a todo el territorio. “Extremadura es más grande que Holanda y su dispersión territorial exige otra forma de trabajar. Cada avance que hacemos en este modelo se valora muy positivamente, porque es algo innovador”.

Otro valor diferencial al que se ha referido Pizarro es la disponibilidad de infraestructuras singulares que aportan un valor añadido. “Después de la pandemia nos dimos cuenta de que los parques basados únicamente en oficinas, en espacios muy relacionados con el software o en laboratorio no eran suficientes”, ha asegurado.

Así, la incubadora de Alta Tecnología de Mérida, especializada en economía circular, cuenta con una planta piloto preindustrial; la de Almendralejo, desarrollada junto a Red.es, está equipada con tecnología avanzada de realidad virtual y aumentada; mientras que la futura incubadora vinculada al Centro Ibérico de Almacenamiento Energético se asentará junto a una infraestructura científica de referencia internacional. “Se trata de recursos que permiten a los emprendedores acceder a tecnología que, de otro modo, sería inaccesible”, ha destacado.

A estos tres proyectos se sumará también próximamente la Incubadora de Tecnologías Avanzadas para la Agroindustria Conectada (ITACA), en la zona de Las Vegas del Guadiana, con el objetivo de impulsar proyectos empresariales centrados en la transformación digital del sector agroindustrial.

La Red de Incubadoras de Extremadura (RITEX) se articula mediante una serie de convocatorias semestrales, en las que se seleccionan diez proyectos que pueden acceder a tecnología singular, formación y conocimiento para el emprendimiento, así como a mercados, clientes y financiación.

En este sentido, respecto al emprendimiento en la región, Pizarro ha considerado que “es una tarea compleja”, aunque ha subrayado que el sistema de llamadas “funciona muy bien”. “Lanzamos una convocatoria y le damos mucha fuerza de comunicación porque es esencial que la gente conozca que estos recursos existen”, ha añadido.

La “estrella” de Extremadura

Por otro lado, Pizarro ha destacado entre los sectores estratégicos el agroalimentario, aunque “agregándole todo el valor posible”, como uno de los proyectos de la Incubadora de Alta Tecnología en Bioeconomía y Economía Circular (IAT). “Ese es el principal desafío en Extremadura, que dentro de toda la cadena de valor, que aquí hablamos de la economía circular, generemos productos de muy alto valor, que antes llamábamos subproductos, pero que ahora conocemos como coproductos, es decir, extractos alimentarios, suplementos, alimentación animal, fibras o nuevos materiales de origen vegetal, también combustibles”.

De esta forma, ha apuntado, “ahí tenemos un vector en el que estamos trabajando en Mérida y que entendemos que puede ser desde luego la estrella de Extremadura”.

También ha resaltado el sector de la energía, impulsado por el futuro Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE), así como la apuesta sostenida por el software y las tecnologías inmersivas. “En Almendralejo trabajamos con realidad virtual aumentada y todo lo que conocemos como realidades inmersivas. Tienen usos que van mucho más allá del ocio: turismo, educación, formación profesional, industria 4.0…”.

Estas tecnologías, aún “inmaduras”, ha indicado, presentan riesgos para los emprendedores, pero “precisamente estas infraestructuras ayudan a reducir ese riesgo y aumentar sus posibilidades de éxito”.

Cabe destacar, además, que según datos del Gobierno regional, el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura (PCTEX) aloja a 1.500 trabajadores y más de 100 empresas de base tecnológica y entidades innovadoras, en sus sedes de Cáceres y Badajoz.