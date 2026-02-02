La Aemet pronostica lluvias moderadas y descenso de temperaturas en Extremadura este lunes 2 de febrero
Según la Agencia Estatal de Meteorología, las temperaturas en Extremadura oscilarán entre los 6 y 14 grados, con vientos fuertes del sur al suroeste y rachas muy fuertes
Efe
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes 2 de febrero en Extremadura cielo cubierto o nuboso, con precipitaciones moderadas, que tenderán a remitir por la noche.
Serán persistentes en el primera mitad del día, especialmente en el norte, no se descartan algunas tormentas dispersas por la tarde y noche, y la cota de la nieve estará en 2.000 metros, bajando por la tarde y noche a 1.400 y 1.200 metros.
Las temperaturas sin cambios o en descenso, con termómetros que marcarán entre 7 y 14 grados en Badajoz y Mérida, 6 y 13 en Cáceres y 8 y 13 grados en Plasencia.
Viento del sur al suroeste, moderados a fuertes, con rachas muy fuertes.
