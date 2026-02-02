"Sin avances" en la negociación entre PP y Vox en Extremadura: "Queremos estar en el Gobierno, pero con presupuesto"

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha asegurado este lunes que la negociación con el PP para formar gobierno en Extremadura continúa bloqueada. "Supongo que habrá que tener más reuniones, pero ahora mismo no hay avances, ninguno", ha reconocido este lunes en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Comité de Acción Política.

Fúster ha insistido en la intención de Vox de entrar en el nuevo Ejecutivo extremeño, pero "con las competencias muy delimitadas y muy claras", y no con consejerías sin presupuestos para no hacer nada. "Queremos que los españoles sepan que pueden confiar en Vox", ha manifestado, para añadir después que Vox tiene un sentimiento "contractual" con sus votantes y que defienden "con uñas y dientes" lo que han votado.

Tres reuniones

Desde que hace ya más de un mes se celebraran elecciones autonómicas, el PP y Vox han mantenido tres reuniones en el marco de la negociación. La última se produjo el pasado jueves, sin que se hayan producido avances tras el choque por la composición de la Mesa de la Asamblea. Según explicó el secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, han sido reuniones "de cordialidad y poco más", aunque sí se ha producido un intercambio de documentación que ninguna de las partes quiere desvelar.

Diputados de Vox a las puertas de la Asamblea de Extremadura, antes del inicio de la sesión constitutiva. / Javier Cintas

El PP insiste en que su oferta ha sido "muy generosa", con posiciones en el Legislativo y en el Ejecutivo de forma proporcional a los resultados electorales, pero para Vox sigue sin ser suficiente. Una vez que la constitución de la Mesa de la Asamblea "no tiene vuelta atrás", el principal obstáculo en las conversaciones se centraría en la distribución de las consejerías, la asignación presupuestaria de las mismas y la exigencia de una vicepresidencia.

Campo, ganadería e industria

Vox ha reiterado que su interés se centra en influir en las políticas relacionadas con el campo, la ganadería y la industria, así como en el endurecimiento de las medidas contra la inmigración ilegal y los cambios en el ámbito educativo. "Si no es para entrar en el Gobierno, ¿para qué montamos un partido?", ha preguntado Fúster este lunes tras tachar de "cansino" el "permanente runrún" del PP de que Vox no quiere gobernar para no desgastarse.

Fúster ha señalado que mientras el PP sabe lo que Vox quiere, Vox desconoce lo que María Guardiola está dispuesta a ofrecer. "Nosotros prometemos algo, y lo vamos a cumplir. Y lo vamos a cumplir en los gobiernos o en la labor de oposición, allá donde no nos alcance. Pero claro que queremos entrar en los gobiernos, por supuesto, y con presupuesto", ha reiterado. Por ello, en Vox ya no aceptan lo de que les den una consejería sin presupuestos para no hacer nada. "Por ahí no entramos", ha concluido.

3 de marzo: fecha clave

Mientras continúa el bloqueo, el calendario avanza. La constitución de la Asamblea concede un mes de plazo para la formación de gobierno y el presidente de la Cámara, Manuel Naharro, ha convocado este mismo lunes la ronda de consultas con los grupos parlamentarios de cara a convocar el pleno de investidura. Las reuniones, de menor a mayor representación, se iniciarán el próximo jueves con Unidas por Extremadura y culminarán el martes de 10 de febrero con la candidata del PP, María Guardiola.

Esa es la fecha tope que marca el Reglamento para convocar el pleno, que debe celebrarse, como muy tarde, el 3 de marzo. A partir de entonces comenzará a contar el reloy y si en el plazo de dos meses no hay gobierno, la Asamblea se disuelve de forma automática y habría que convocar nuevas elecciones.