Confederación del Guadiana abre también los desagües de fondo de Villar del Rey para ‘hacer hueco’ a 'Leonardo'

La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha abierto también los desagües de fondo de la presa de Villar del Rey, de la que se abastece la ciudad de Badajoz. Desde hace casi una semana, esta infraestructura está vertiendo agua de forma natural a través de sus aliviaderos. Con la apertura de los desagües situados en la parte baja de la presa, que se ha desarrollado entre ayer y hoy, se ha buscado bajar rápidamente el nivel del embalse, que sigue estando por encima de su capacidad teórica de almacenamiento, con 141,3 hectómetros cúbicos (un 108,7% de sus 131).

Una situación "delicada" en el río Gévora

El paso de las borrascas 'Joseph' y 'Kristin' provocó “una situación delicada en el río Gévora a la altura de las Casas Aisladas de Gévora”; si bien la situación del cauce del río “ha mejorado considerablemente”, ha informado este lunes la Confederación en una nota. Esta circunstancia es la que ha permitido ejecutar la maniobra de apertura de los desagües de fondo de la presa de Villar del Rey, situada en el río Zapatón, afluente del río Gévora”. Entre el día 20 y el 29, este embalse recibió 25,7 hm³, una cantidad que equivale a casi el doble del consumo anual de la ciudad de Badajoz.

De esta forma, se ha conseguido bajar el nivel del embalse con el objetivo de afrontar la próxima borrasca 'Leonardo' con mayor capacidad de almacenamiento disponible. “Esta maniobra es beneficiosa porque permite reducir las avenidas que se pueden presentar con posterioridad y no genera afección al cauce, al realizarse de manera controlada”, ha aducido. “Este desembalse, por su magnitud, supone un nivel naranja en el cauce del río Zapatón pero, al estar controlado por la presa, no supone riesgo para la población”.

De acuerdo a la información facilitada por el organismo de cuenca, en estos momentos hay dos estaciones de aforo que superan el umbral de aviso hidrológico rojo son:

• Aljucén (Rio Aljucén)

• Lorianilla en Montijo (Arroyo de Lorianilla, en el término e Pueblonuevo del Guadiana).

Además, se encuentran aliviando las siguientes presas:

• Azud de Lavadero (río Ruecas). Envío de agua a Sierra Brava a través del Canal de las Dehesas y aliviado natural por aliviadero sin compuertas y apertura desagües de fondo

• García de Sola (río Guadiana). Turbinando a presa de Orellana

• Presa de Gargáligas (río Gargáligas). Envío de agua a Orellana a través del Canal de las Dehesas.

• Presa de Cubilar (río Cubilar). Envío de agua a Sierra Brava a través del Canal de las Dehesas.

• Presa de Los Molinos (río Matachel). Aliviado natural

• Presa de Tentudia (río Bodión). Aliviado natural

• Presa de El Boqueron (arroyo de El Rosal). Aliviado natural

• Presa de Proserpina (arroyo de las Pardillas). Apertura parcial de desagüe de fondo.

• Presa de Villar del Rey (río Zapatón). Aliviado natural.

• Presa de Los Canchales (rivera de Lácara). Aliviado natural y apertura desagües de fondo

• Presa de Horno Tejero (rivera de Lácara). Apertura parcial de desagüe de fondo.

• Presa de la Colada (río Guadamatilla). Apertura parcial de desagüe de fondo