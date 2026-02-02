Extremadura suma 45.000 viajeros y casi 100.000 pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros en diciembre

Los alojamientos turísticos extrahoteleros de Extremadura han registrado en diciembre de 2025 un total de 45.007 viajeros y 99.652 pernoctaciones, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Estas cifras suponen incrementos del 8,9 por ciento en el número de viajeros y del 10,9 por ciento en las estancias respecto al mismo mes de 2024; resultados que, según la Junta, son los mejores para un mes de diciembre desde el inicio de la serie histórica, en 2010.

El crecimiento de los apartamentos, campings, alojamientos rurales y albergues en la región ha estado impulsado por el mercado internacional. En concreto, 5.736 viajeros extranjeros se han alojado en este tipo de establecimientos durante el último mes del año, un 29,7% más que en diciembre de 2024, y han generado 13.989 pernoctaciones, lo que supone un aumento del 58% interanual.

Tirón del mercado internacional

Se trata igualmente los mejores datos de un mes de diciembre para el turismo extranjero, destaca el Ejecutivo regional.

Si se amplía el foco al conjunto del sector turístico, sumando alojamientos hoteleros y extrahoteleros, Extremadura ha cerrado diciembre con 138.272 viajeros, lo que supone un descenso del 4,3 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, y 260.359 pernoctaciones, un 2,9% menos. Frente a esta evolución, el mercado internacional ha mostrado un comportamiento positivo, con un aumento del 11,8% en el número de viajeros, hasta los 22.220, y del 20,5% en las pernoctaciones, que han alcanzado las 38.612.

La estancia media conjunta en los alojamientos turísticos de la región se ha situado en 1,88 noches por viajero durante el último mes del año.

Por alojamientos

Por tipologías de alojamiento, el turismo rural ha registrado en diciembre un incremento interanual del 6,5% en el número de viajeros, hasta los 19.384, y del 7,1% en las pernoctaciones, con un total de 45.878 estancias. Entre los viajeros residentes en España, la mayoría ha procedido de la Comunidad de Madrid, que concentra el 31,5% del total, mientras que la estancia media se ha situado en 2,37 días, por encima de la registrada un año antes.

En los campings de Extremadura se han contabilizado 3.454 viajeros y 7.807 pernoctaciones, lo que representa incrementos del 15,6 y del 12,2 por ciento, respectivamente, en comparación con diciembre de 2024. En este caso, el 67,2 por ciento de los viajeros residentes en España ha tenido su origen en la propia comunidad autónoma. La estancia media ha alcanzado los 2,26 días, una cifra inferior a la del mismo mes del año anterior.

Los apartamentos turísticos han sido el tipo de alojamiento con mayor volumen de viajeros, con 21.740 personas alojadas en diciembre, un 10,1 por ciento más que un año antes, y 45.357 pernoctaciones, lo que supone un aumento del 15,1 por ciento. La Comunidad de Madrid ha vuelto a ser el principal origen entre los viajeros residentes en España, con el 25,5 por ciento del total, mientras que la estancia media ha aumentado un 4,5 por ciento.

Por último, los albergues han alojado a 429 personas durante el mes de diciembre y han registrado 610 pernoctaciones, con una estancia media de 1,42 días.

Datos nacionales

En el conjunto del país, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros han alcanzado en 2025 la cifra de 146,3 millones, nuevo récord histórico, tras subir un 3% respecto a 2024.

Las pernoctaciones de residentes han aumentado un 1,3% el año pasado, hasta las 61,7 millones, mientras que las de los extranjeros se han incrementado un 4,2 por ciento y han totalizado 84,6 millones.

El 52,1 por ciento de las pernoctaciones se han realizado en 2025 en apartamentos turísticos, el 34 por ciento en campings, el 8,8 por ciento en alojamientos de turismo rural y el 5,1 por ciento, en albergues.

Pernoctaciones

En el último mes de 2025, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros han superado los 7,2 millones, con un aumento del 4,4 por ciento respecto a diciembre de 2024.

Las pernoctaciones de residentes han descendido un 2,3% interanual el pasado mes de diciembre, mientras que las de no residentes han aumentado un 8,3 por ciento. La estancia media en diciembre de 2025 ha sido de 4,3 pernoctaciones por viajero.