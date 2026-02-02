Gas Extremadura lidera la transición energética en la región con los gases verdes

Gas Extremadura, la compañía distribuidora de gas natural perteneciente al CL Grupo Industrial, ha reafirmado su liderazgo en la transición energética de Extremadura. Con casi 95.000 puntos de suministro de gas natural en la comunidad autónoma, Gas Extremadura impulsa un modelo energético basado en la seguridad de suministro, la descarbonización progresiva a través de gases renovables y la competitividad para consumidores e industrias que sitúan al gas natural y su evolución hacia el gas verde como ejes de una transición energética sostenible, ordenada y socialmente justa.

Estos tres pilares – seguridad de suministro, descarbonización y competitividad – guían la estrategia de Gas Extremadura, que apuesta por un mix energético diversificado y acorde con las directrices europeas y nacionales en materia de clima y energía.

1. El gas natural: una energía segura para Extremadura

La seguridad de suministro es la base del sistema energético de Extremadura. Gas Extremadura garantiza un abastecimiento energético fiable a hogares, comercios e industrias, gracias a su amplia red de distribución y a décadas de experiencia operativa. Con cerca de 95.000 puntos de suministro activos en la región, el gas natural se ha consolidado como una energía de confianza, disponible los 365 días del año, independientemente de las condiciones climáticas o del momento del día. Gas Extremadura garantiza la continuidad del servicio para que los extremeños disfruten de calefacción, agua caliente y procesos industriales sin interrupciones, reforzando la calidad de vida y la productividad económica regional.

El gas natural ha demostrado su capacidad de respuesta en apagones, olas de frío y crisis transitorias de carácter geopolítico.

2. Una energía descarbonizable gracias al gas verde

Gas Extremadura está a la vanguardia en el impulso del gas verde (biometano y otros gases renovables) como vector energético clave para reducir emisiones de CO₂ sin renunciar a las ventajas de la red de gas existente. Este enfoque permite que la transición energética sea inmediata y efectiva, aprovechando infraestructuras actuales para distribuir energía limpia.

Extremadura ya vive el presente del gas verde. En Miajadas, una planta de metano sintético está inyectando gas renovable a la red desde el verano de 2025. Esta instalación ya produce gas renovable y su capacidad de producción equivale a toda la demanda de gas natural residencial y comercial de la localidad de Miajadas.

No se trata de un caso aislado: Gas Extremadura ya ha conectado esta planta de gas verde y tiene otras seis plantas con contrato de conexión a sus redes de distribución que inyectarán en los próximos años. En conjunto, estas siete instalaciones supondrán una inyección de 500 GWh anuales de gas renovable, volumen capaz de abastecer el 100% del consumo doméstico y comercial actualmente conectado a las redes de Gas Extremadura. Dicho de otro modo, todo el gas que hoy utilizan hogares y pequeños negocios extremeños podría ser de origen renovable gracias a estas plantas, marcando un hito hacia la neutralidad climática.

Este gas verde (biometano), energía local, tiene la misma calidad y prestaciones que el gas natural convencional, por lo que puede introducirse en la red de forma indistinta. Los usuarios finales no perciben diferencias en su uso (calefacción, cocina, procesos industriales). Con el biometano se contribuye a gestionar de forma sostenible los residuos, a desarrollar el entorno rural (donde se ubican muchas de estas plantas) y a generar empleo local asociado a la nueva industria verde.

La apuesta por los gases renovables en Extremadura se enmarca en una visión más amplia, respaldada por las políticas energéticas de España y la Unión Europea.

La Directiva Europea 2023/2413 del parlamento europeo publica la obligación de la expansión de la energía procedente de fuentes renovables, con un objetivo de producción anual 35.000 millones de m3 de biometano antes del año 2030.

El biometano y otros gases verdes se reconocen como vectores energéticos complementarios a la electrificación, esenciales para descarbonizar sectores como la edificación y la industria, donde la sustitución por electricidad es difícil y costosa. El biometano contribuye a la transición energética con una reducción de emisiones inmediata sin necesidad de cambios técnicos para los usuarios porque las calderas y cocinas de gas natural actuales pueden usarlo, sin necesidad de realizar cambios en los aparatos e instalaciones de las viviendas, algo muy valioso en edificios existentes en Extremadura, sin que los extremeños tengan que hacer NADA.

Gas Extremadura, alineada con estas directrices, y a través de los promotores de estas plantas de Gas Verde que se conectan a la red de Gas Extremadura,retoma lo que antes era un residuo para convertirlo en recurso. Así, restos agroalimentarios, lodos, ganaderos, etc se transforman en gas verde que ya fluye por las tuberías extremeñas. Este modelo de aprovechamiento refleja un profundo compromiso con la sostenibilidad y la economía circular, a la vez que sitúa a Extremadura en el mapa de la innovación energética.

3. Una energía competitiva para una transición justa y ordenada

El tercer pilar subraya el rol de la actual infraestructura de gas natural que posibilita una transición energética justa y competitiva, como protección a los consumidores y en especial a los más vulnerables en Extremadura. Esto significa que el proceso de descarbonización debe realizarse sin comprometer la economía de los consumidores ni la competitividad de las empresas, aprovechando las infraestructuras existentes para evitar costes innecesarios.

Calderas de condensación: el mejor aliado en las nuevas edificaciones de Extremadura, con la máxima calificación energética “A”.

En las nuevas edificaciones de las grandes poblaciones de Extremadura, particularmente en Badajoz y Cáceres, se están equipando con soluciones híbridas, en las que están presentes las calderas de condensación de gas junto a diferentes soluciones para el agua caliente, mejorando las soluciones de climatización que tienen las viviendas actualmente.

En las nuevas promociones se opta por calderas individuales con el apoyo de placas solares e hibridación para el agua caliente sanitaria, obteniendo la máxima calificación energética A, cumpliendo todos los requisitos del código técnico de la edificación, reducción de espacio y la competitividad económica de las instalaciones de climatización para el promotor.

Además, contribuye a disminuir el coste de renovación, ya que, si en el futuro tuvieran que reponer por vida útil sus calderas, esta inversión se adecúa a la renta media de los extremeños, por ser más económica que la equivalente a otras opciones.

4. Compromiso con Extremadura afianzando el mundo rural

Gas Extremadura colabora con la transición energética en Extremadura integrando seguridad de suministro, competitividad y sostenibilidad, aprovechando nuestros recursos locales. “El gas verde convierte un reto en una oportunidad. Permite valorizar residuos agrícolas y ganaderos, generar energía local y crear empleo en el territorio. Es una herramienta clara de economía circular que impulsa el desarrollo rural, fija población y contribuye a dar respuesta al reto demográfico desde una lógica productiva y sostenible”, ha señalado Raúl Regodón, Director General de Gas Extremadura.