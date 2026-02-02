Un nuevo temporal deja rachas de 102 km/h en Santa Marta y sitúa a Hervás y Piornal entre las más lluviosas de España

El paso de un nuevo temporal por Extremadura ha dejado este lunes (2 de febrero) fuertes rachas de viento, que en el caso de Santa Marta de los Barros se han situado en 102 kilómetros por hora. También se han registrado valores elevados en Villanueva del Fresno (98 km/h) y en Badajoz (91 km/h), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además de Santa Marta de los Barros, Villanueva del Fresno y Badajoz, la Aemet ha informado de rachas de 89 kilómetros por hora en Coria y también en Olivenza, dentro de una jornada marcada por el episodio de viento asociado al temporal.

Hervás y Piornal, entre las más lluviosas

En cuanto a las precipitaciones, Hervás y Piornal (ambas en la provincia de Cáceres) han sido las localidades donde más agua ha caído en la región, con 42,6 y 41,4 litros por metro cuadrado, respectivamente. Con estos registros, se han situado este lunes entre las cuatro localidades más lluviosas del país, de acuerdo con los datos meteorológicos recopilados por la Aemet.

El norte de la provincia de Cáceres se encuentra en alerta amarilla por lluvias hasta las 18.00 horas de este lunes.

Incidencias

Por su parte, el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha gestionado entre las 05.00 y las 08.00 horas un total de 50 asistencias técnicas para paliar los efectos del temporal. La mayor parte han consistido en limpieza de calzadas por caídas de ramas sobre carreteras y vía pública, caída de árboles y movimiento de mobiliario urbano.