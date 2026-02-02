El tiempo
Estas son las carreteras cortadas por el temporal este lunes en Extremadura
La meteorología extrema deja una vía intransitable en la provincia de Badajoz y tres en la de Cáceres
Las inundaciones provocadas por la cascada de borrascas que viene afectando a la Península y a Extremadura mantiene cortadas al tráfico cuatro carreteras este lunes, 2 de febrero en Extremadura. Mientras que en Badajoz hay una vía restringida al tráfico, en la provincia de Cáceres son tres las carreteras afectadas, dos de ellas por presencia de nieve.
En el caso de la provincia pacense, el temporal ha cortado carretera BA-074 de Granja de Torrehermosa a la Aldea de la Cuenca. La vía permanecerá cortada hasta que el temporal remita, tay como ha informado la Diputación de Badajoz.
En Cáceres, por su parte, la CC-146, que conecta la EX-117 con el límite de Portugal por Zarza la Mayor, permanece afectada entre los kilómetros 3,400 y 3,900 debido al anegamiento de la vía por lluvias intensas, lo que impide la circulación con normalidad.
Asimismo, la CC-437, desde la EX-118 hasta el Pico Villuercas, presenta nivel negro de circulación por nieve en la calzada en el tramo comprendido entre los kilómetros 0 y 10,800, encontrándose debidamente señalizado.
En la misma situación se encuentra la CC-224, carretera del Puerto de Honduras, que enlaza Hervás (EX-205) con la N-110 en Cabezuela del Valle. Este eje permanece afectado entre los kilómetros 0 y 31,300, también con nivel negro debido a la presencia de nieve, con señalización preventiva instalada.
Una abierta al tráfico
A las cinco de la tarde se abría al tráfico la CC-137, de Nuñomoral (CC-135) a El Gasco por Cerezal, Martilandrán y Fragosa, según actualizaba la Guardia Civil.
Las autoridades recomiendan extremar la precaución, evitar los desplazamientos innecesarios y consultar el estado de las vías antes de viajar.
- Cámaras y expectación en Puerta de Palmas: Badajoz, escenario de un rodaje que sorprende a los viandantes
- Cierra una mítica tienda de El Faro de Badajoz
- La Corchuela se despide en abril: adiós a un símbolo del Casco Antiguo de Badajoz tras 120 años de historia
- Badajoz vuelve a aplicar desde mañana, 30 de enero, los descuentos en el autobús urbano
- La buena noticia de la semana en Badajoz
- El Faro de Badajoz se transforma esta noche en un apocalipsis con la vuelta de 'Survival Zombie'
- Badajoz contará con un segundo punto limpio municipal junto a la 'rotonda del ocho'
- 40 estudiantes de Badajoz diseñan un invernadero que genera su propia energía y gestiona el riego de forma inteligente