Unidas por Extremadura reclama a la Junta ayudas específicas a los afectados por el temporal

La coportavoz de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández, ha mostrado su apoyo a las familias y negocios afectados por el temporal en toda la región y ha exigido a la Junta de Extremadura "que se ponga a trabajar desde ya" para crear una línea de ayudas específicas destinada a todas aquellas cuestiones que no cubren los seguros, así como a los hogares vulnerables.

"La seguridad de los hogares no debe de depender del dinero que cada uno tiene en la cuenta del banco, sino a una Junta que se preocupe por las familias afectadas", ha señalado Fernández tras pedir a la presidenta del Ejecutivo en funciones, María Guardiola, que "se ponga a trabajar por lo verdaderamente importante, por los problemas de los extremeños, y que se ponga a hacer menos vídeos en Tiktok".

Sin color político

Fernández ha reclamado "responsabilidad" a Guardiola para que "no mire el color político" de los pueblos a la hora de preocuparse por los daños, tras señalar que nadie de su gobierno se ha interesado por Alconchel. La formación defiende que ante esta situación "excepcional", no se debe "dejar caer el peso de las consecuencias sobre los municipios" nuevamente, ya que se trata del "eslabón más débil e infrafinanciado" de la administración pública.

En este sentido, la coportavoz de la coalición de izquierdas ha afirmado que "Extremadura se merece un gobierno que mire por sus pueblos y que se ponga a trabajar cuanto antes", poniendo también el foco en el tornado ocurrido en Plasencia el pasado viernes.

Emergencia climática

Para Fernández, no se trata de un hecho "aislado", sino que se trata de fenómenos ambientales que cada vez se ven de forma "más frecuente debido a la emergencia climática" y, además, con más virulencia, afectando en mayor medida a la población "más vulnerable económicamente".

Así, considera que Extremadura no se merece un gobierno en el que estén "los negacionistas del cambio climático", en referencia a Vox, porque ello va a redundar en que "no se tengan en cuenta las graves consecuencias que está teniendo el cambio climático" en Extremadura, y que "ni se estudie sus causas, ni se pongan soluciones políticas" para reducir su impacto.

Cortes de electricidad

Por último, se ha referido también a los cortes de electricidad que están sufriendo durante esta jornada alrededor de 8.000 habitantes de la zona suroeste de Badajoz, en concreto de municipios como Barcarrota, Salvaleón, Salvatierra de los Barros, La Parra, o Montemayor.

La coportavoz ha señalado que esta situación "no es nueva y se produce cada invierno cuando hay un temporal", por lo que le ha pedido a la Junta de Extremadura que "abra una comisión de investigación acerca de qué está ocurriendo con estos cortes de suministros habituales, que deja varias horas sin electricidad a estas y otras localidades, poniendo en el foco que las multinacionales eléctricas que se están haciendo de oro en nuestra región con nuestros recursos, mientras deja sin luz a nuestros pueblos".