Vaquera anima a los ayuntamientos a solicitar las ayudas para mejorar eficiencia energética en los colegios extremeños

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional en funciones, María Mercedes Vaquera, ha animado a los ayuntamientos extremeños a solicitar ayudas para mejorar la eficiencia energética en los colegios.

Actualmente está abierta la segunda convocatoria, dotada de casi 21 millones de euros "para que se puedan acoger todos los ayuntamientos y llegar, por supuesto, a centros educativos de toda Extremadura", ha destacado la consejera.

En su visita a Ribera del Fresno (Badajoz) ha agradecido a su alcalde, Miguel Ángel Araya, el interés en mejorar las condiciones de las infraestructuras educativas de su municipio, acogiéndose a la primera fase de esta convocatoria para invertir 187.150,59 euros en el CEIP 'Meléndez Valdés', con una aportación municipal de 37.430 euros.

63 ayuntamientos beneficiados en la primera convocatoria

La localidad de Ribera del Fresno ha sido uno de los 63 ayuntamientos que se han beneficiado de estas ayudas en la primera convocatoria para actuar en 76 infraestructuras educativas.

La consejera ha explicado que en esta convocatoria las cuantías de las ayudas van desde los 30.000 euros hasta los 200.000 euros y podrán cubrir hasta el 80% del proyecto de mejoras que realicen para reducir el consumo energético y aumentar el confort en las aulas.

María Mercedes Vaquera ha anunciado además que la consejería ya ha licitado la contratación de las obras para dotar al CEIP 'Meléndez Valdés' de un gimnasio, un comedor y realizar varias reformas con una inversión que supera el millón de euros para dar respuesta a las demandas de la comunidad educativa de este centro.

Por último, la consejera ha visitado el CEIP 'Fernando Alvarado' de Valencia de las Torres acompañada por seis alcaldes y alcaldesas de municipios de la Campiña Sur y ha escuchado sus demandas.