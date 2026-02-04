Denuncian que la Junta penaliza al personal por el temporal: "está detrayendo días de vacaciones o asuntos particulares"

El sindicato UGT Servicios Públicos ha denunciado que la Junta de Extremadura "penaliza" al personal por el temporal, ya que ante las dificultades de acceso al puesto de trabajo "está detrayendo días de vacaciones o asuntos particulares", alegando que "no puede aplicar por analogía" el permiso retribuido en situaciones de emergencia climática recogido en el Real Decreto-ley 8/2024, de 28 de noviembre.

La organización sindical ha exigido la convocatoria urgente de la Mesa General de Negociación para abordar la elaboración inmediata de protocolos obligatorios de actuación ante fenómenos atmosféricos extremos, que garanticen la seguridad, la conciliación y la igualdad de trato de las trabajadoras y trabajadores ante situaciones derivadas del cambio climático.

En un comunicado, ha recordado que las condiciones meteorológicas extremas vividas el pasado miércoles 28 de enero provocaron "importantes dificultades en el acceso a los centros de trabajo y numerosos retrasos en los fichajes, afectando a cientos de trabajadoras y trabajadores del sector público en Extremadura".

"Pese a tratarse de una situación excepcional, y a que existen mecanismos legales para proteger los derechos del personal en este tipo de emergencias, la Junta está detrayendo días de vacaciones o asuntos particulares, alegando que no puede aplicar por analogía el permiso retribuido recogido en el Real Decreto-ley 8/2024, de 28 de noviembre", ha explicado el sindicato en una nota de prensa.

Reclaman el permiso retribuido por condiciones meteorológicas para todo el personal

De esta forma, UGT recuerda que una emergencia climática debe tener el mismo tratamiento para todo el personal, con independencia de su régimen jurídico, por lo que ha reclamado formalmente que el permiso retribuido por condiciones meteorológicas extremas se extienda también al personal funcionario, tanto docente como no docente, así como al personal estatutario.

El sindicato ha indicado que pone a disposición de las trabajadoras y trabajadores afectados un modelo de escrito para su presentación ante la Administración, que está disponible en cualquiera de sus sedes sindicales.