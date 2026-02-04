El impacto de ‘Leonardo’ en Extremadura: abre Alcántara y otras 20 presas más

Extremadura vuelve a registrar este miércoles una jornada de fuerte inestabilidad meteorológica debido a la borrasca ‘Leonardo’, que está dejando lluvias persistentes en toda la región. También siete avisos rojos en estaciones de aforo situadas en territorio extremeño en los cauces de los ríos de las cuencas de Guadiana y Tajo y una veintena de presas desembalsando. Entre ellas la de Alcántara, que ha empezado a soltar agua esta tarde. De momento lo ha hecho de forma muy limitada, a través de sus compuertas centrales, pero la previsión es que lo empiece a hacer con mayor intensidad a corto plazo. El que es el segundo mayor embalse de España, está por encima del 92% de su capacidad.

Dentro de la demarcación hidrográfica del Tajo, son cuatro las estaciones de aforo de la cuenca que han superado el nivel de aviso rojo, tres en Cáceres y una en Madrid, según ha informado la confederación esta mañana. Además, siete presas gestionadas por este organismo están desembalsando de forma significativa (aviso amarillo) debido a las precipitaciones registradas en los últimos días, a la situación de los embalses y a la previsión meteorológica. De ellas, seis se encuentran en Extremadura. Asimismo, hay otras dos presas que no son de su titularidad y que también están soltando agua.

El Alagón a su paso por Coria, en una imagen de esta mañana. / Nieves Agut

Las dos estaciones de aforo que superan el umbral de aviso hidrológico rojo en la provincia de Cáceres son: Tiétar, en Valverde de la Vera–Losar; y Alagón, en Coria. A ellas se suma la del Jarama, en Mejorada–San Fernando (Madrid) y la de Puente Titulcia, también en la comunidad madrileña. El aviso de nivel rojo se refiere a situaciones hidrológicas muy peligrosas, con probable inundación de zonas habitadas y cortes de vías de comunicación importantes, por lo que se recomienda reforzar las medidas de protección y salvaguarda de los bienes expuestos.

Asimismo, hay otros cinco avisos hidrológicos activados por caudales elevados en la provincia cacereña de nivel naranja (entre ellas Árrago, en Huélaga que a primera hora estaba en el rojo); y el mismo número de nivel amarillo.

Presas que están aliviando

En cuanto a los desembalses con aviso que se están realizando actualmente en las presas gestionadas por la CHT para mantener los resguardos estacionales, se sitúan en la presa de Rosarito, muy cercana a la región, y en las de Valdeobispo, Jerte-Plasencia, Borbollón, Árrago (contraembalse), Rivera de Gata y Villar de Plasencia. De ellos, Jerte-Plasencia está en aviso naranja, el resto en amarillo. A ellas se ha sumado esta misma tarde la de Alcántara, que he empezado a verter agua.

Los niveles superiores a los habituales (avisos amarillos) advierten sobre una situación hidrológica que puede derivar en un escenario potencialmente peligroso para todas las actividades humanas que se realicen aguas abajo de la presa, en los cauces y en las márgenes. Además, hay otras dos presas —la de Cedillo, cuyo titular es Iberdrola, y la de Guadiloba, del Ayuntamiento de Cáceres— que también están soltando agua. La segunda de ellas en nivel naranja.

“Es importante tener en cuenta que, cuando se declara un aviso por desembalses significativos, se informa de forma inmediata y puntual a las autoridades competentes en Protección Civil para que evalúen la situación y adopten, o comuniquen, las medidas oportunas”, subraya la confederación.

Guadiana

En cuanto a la cuenca del Guadiana, son ocho los avisos rojos que ha notificado su confederación hidrográfica, de los que cinco se ubican en territorio extremeño el río Aljucén, en el término municipal de Aljucén; rivera del Lácara, en La Garrovilla; arroyo de Lorianilla, en Pueblonuevo del Guadiana; rivera de Los Limonetes, en Talavera la Real; río Gévora, en Valdebótoa.

Presa de Tentudía, desembalsando esta mañana. / CHG

Además, trece de las catorce presas del Guadiana que están desembalsando son extremeñas. Son:

Presa de García de Sola (río Guadiana): turbinando hacia la presa de Orellana.

Presa de Cancho del Fresno (río Ruecas): apertura parcial del desagüe de fondo.

Presa de Ruecas (río Ruecas): apertura parcial del desagüe de fondo.

Azud de Lavadero (río Ruecas): envío de agua a Sierra Brava a través del Canal de las Dehesas; aliviado natural y apertura del desagüe de fondo.

Presa de Gargáligas (río Gargáligas): envío de agua a Orellana a través del Canal de las Dehesas; apertura parcial del desagüe de fondo.

Presa de Cubilar (río Cubilar): envío de agua a Sierra Brava a través del Canal de las Dehesas; apertura parcial del desagüe de fondo.

Presa de Los Molinos (río Matachel): aliviado natural.

Presa de Tentudía (río Bodión): aliviado natural.

Presa de Proserpina (arroyo de las Pardillas): apertura parcial del desagüe de fondo.

Presa de Villar del Rey (río Zapatón): aliviado natural y apertura de desagües de fondo.

Presa de Los Canchales (rivera de Lácara): aliviado natural y apertura de desagües de fondo.

Presa de Horno Tejero (rivera de Lácara): apertura parcial del desagüe de fondo.

Presa de El Boquerón (arroyo de la Huerta del Rosal): aliviado natural.

La Junta de Extremadura ha activado este miércoles la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma (Inuncaex), en la provincia de Cáceres, según ha avanzado el 112. Sobre esta cuestión, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha señalado que se ha decidido activar el Inuncaex tras confirmar la Agencia Estatal de Meteorología la entrada en vigor de un aviso naranja por lluvias en el norte de Cáceres.

Dos urbanizaciones en riesgo

Una activación del Inuncaex que se ha decidido teniendo además en cuenta que la estación del Sistema de Alerta Temprana SPIDA de Coria está en nivel rojo, con "posible afección a dos urbanizaciones".

Esta situación provoca la activación del Inuncaex en nivel 1 con la coordinación operativa desde el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de Extremadura de todos los medios a disposición de la comunidad y también de otras administraciones.