Un himno pop contra el cierre de Almaraz

A veces una reivindicación no solo se grita, también se puede tararear. Cuatro trabajadores de CNAT (Centrales Nucleares Almaraz-Trillo) —Ángel, Juan Antonio, Lola y Juan Pablo— han convertido la incertidumbre laboral y energética que rodea la instalación cacereña en un estribillo pop “pegadizo”, pensado para quedarse en la cabeza. ‘Almaraz no cierres’, grabada junto al grupo Electric Band, se presenta este jueves a las 19:00 horas en el Teatro del Mercado de Navalmoral de la Mata, en un acto cultural y reivindicativo en que se tocará por primera vez una pieza de la que hasta ahora solo se han dado a conocer sus primeros segundos: ‘Todo está patas arriba, tanto bueno por hacer’, arranca el tema.

La canción en defensa de la Central Nuclear de Almaraz

“La idea era hacer una canción que fuera un apoyo a una causa que es común a todos nosotros; algo con lo que, desde la música, ayudar a la planta”, indica Ángel Pajares. Él es auxiliar de operación en la Central Nuclear de Almaraz. Suyo fue el primer esbozo de la letra, que acabaron transformando luego entre los cuatro en una armonía de “estilo pop y con un estribillo pegadizo”. “Esta canción pretende ser un himno de lucha”, en el que se reivindica que la planta “se encuentra en plena forma” para seguir funcionando, y también la importancia de su aportación en el contexto actual de “incertidumbre energética”. El horizonte de posible cierre, describe, “es una espada de Damocles que tenemos sobre nosotros todos los que estamos aquí: no sabemos si vamos a poder seguir adelante, de si vamos a poder seguir viviendo aquí… Es una situación muy complicada”.

Ángel es técnico superior en mantenimiento de aeronaves. Su primer contacto laboral con la central lo tuvo en una recarga, con 18 años (ahora tiene 33) y, desde hace una década se desempeña como auxiliar de operación en la planta; un puesto que consiste en ser “los ojos y las manos de la sala de control. Ejecutamos los trabajos que se nos piden desde arriba”, precisa. “La música llegó a mí a los 15 años”, muy influido por el pop británico de los años noventa. “Lo mío era Oasis”, recuerda. “Mis padres, que siempre me han apoyado, me compraron mi primera guitarra y no he parado de hacer música desde entonces”, cuenta. Tras pasar por varias formaciones, en 2015 entró a formar parte de un grupo compuesto por trabajadores de la central, llamado Puerta Oeste, “y hace un par de años” decidió crear, junto con algunos componentes de esa banda, “un grupo que versionara algunas de mis canciones favoritas, centrándonos en el indie”. Y así nació Hotel París, con el que ofrece conciertos en salas.

Juan Antonio Durán es técnico de mantenimiento eléctrico en Almaraz. Este ingeniero industrial está vinculado al sector nuclear desde los comienzos de su vida laboral: primero en la central de Trillo (Guadalajara) y, desde 2012, en la planta cacereña. Pero además, este moralo es cantante lírico. En su juventud, fue seleccionado en varios concursos internacionales y colaboró en producciones en teatros como el Arriaga de Bilbao o el Teatro Real de Madrid. Su voz de tenor es otra de las que dan forma al tema. “Ha sido un proyecto, la verdad, muy ilusionante, en el que todo el mundo ha arrimado el hombro”, subraya. Un trabajo que ha dado como resultado una suerte de “himno protesta”. Un carácter que no está reñido con el de ofrecer una melodía “superpegadiza” que “se te mete en el cerebro”. “Como la Macarena”, bromea.

Transmitir un mensaje

El primer mensaje que se quería trasmitir, detalla Juan Antonio, era el de que “no nos apaguen ‘nuestras luces’”, y con ellas “nuestros trabajos y el futuro de la comarca”. Tiene dos hijas de 15 y 11 años, la mayor nació en Madrid “y rápidamente nos vinimos aquí a vivir”; la segunda, ya en Navalmoral de la Mata. “Mi familia está aquí y aquí es donde quiero seguir viviendo; no me quiero ir fuera”, aduce.

El segundo objetivo que se quería conseguir era el de que este tema invitase “a pensar; que la música valga para reflexionar”. “Nosotros no queremos generar conflictos ni entrar en temas políticos; no nos interesa. Lo que sí nos interesa es tender puentes para que la gente hable, que no se politice todo este asunto y, de una manera serena, se vea cuáles son las necesidades que hay”, aduce. “Los que somos técnicos del sector eléctrico sabemos que una nuclear es fundamental hoy en día en España porque no hay una alternativa a ella. Somos parte de la solución”, remacha.

Este jueves, además de presentarse la canción, Juan Antonio adelanta que va a haber “muchísimas cosas y muy chulas”, y que además esperan “que tengan trascendencia”. Para asistir simplemente hay que rellenar un formulario disponible a través de la web de Sí a Almaraz, Sí al Futuro, que organiza el acto. Las inscripciones, de carácter gratuito, van a muy buen ritmo, confirmaron desde la plataforma.