La nieve y el agua cortan seis carreteras en Extremadura y el 112 ha gestionado 137 llamadas desde la medianoche

La Junta de Extremadura informa de cierres en vías de Cáceres y Badajoz, con un hundimiento que mantiene cortada la CC-350 en Ibahernando

Un coche de la Guardia Civil, entre la nieve, ayer martes en el puerto de Tornavacas.

Un coche de la Guardia Civil, entre la nieve, ayer martes en el puerto de Tornavacas. / Guardia Civil

Almudena Villar Novillo

Leonardo ya hace de la suyas. Si el tráfico se ha visto muy condicionado en los últimos días por las borrascas Jossep y Kristin en las carreteras extremeñas, el nuevo temporal también deja su rastro tanto en las vías con en varias poblaciones extremeñas.

En cuanto a la circulación, la nieve y el agua causan algunos estragos como el hundimiento de la calzada en la CC-350 (Ibahernando-Trujillo) y cortes de tráfico, según informa la Consejería de Presidencia de la Junta de Extremadura.

Estas son las carreteras cortadas

  • Por nieve: la CC-437 (Pico Villuercas), la CC-224 (Puerto de Honduras) y la CC-242 (de Piornal a Garganta la Olla)
  • Por agua: la BA-074 (Granja de Torrehermosa) y en el acceso principal a Alcazaba
  • Por hundimiento: la CC-350, entre el punto kilométrico 10,150 y 17,180

Incidentes durante la alerta

Así mismo, desde la Junta se indica que el Centro de Emergencias y Urgencias 112 de Extremadura ha gestionado 137 llamadas y 31 incidentes desde que se activara la alerta amarilla (riesgo moderado) en las zonas de Barros y Serena y el sur de la provincia de Badajoz.

Ante este escenario, los servicios de emergencia recomiendan extremar la precaución al volante, consultar el estado de las vías antes de viajar y optar por itinerarios alternativos cuando sea posible.

