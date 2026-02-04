El PP extremeño afirma que el acuerdo podría firmarse “esta misma tarde” si Vox es “consecuente”: “Que enseñen los documentos”

El PP ha roto este miércoles la discreción con la que venía refiriéndose públicamente a las negociaciones que mantiene con Vox para poder formar un Gobierno en Extremadura y evitar la repetición de elecciones. Lo ha hecho a través de su secretario general y consejero de Presidencia en funciones, Abel Bautista, que se ha mostrado contundente contra la actitud de Vox: "Somos humillados públicamente con insultos. Queremos ser moderados, pero ya hay que hablar porque hemos recibido demasiadas afrentas".

Mensajes que "no tienen cabida"

Bautista se ha referido a los últimos mensajes de Vox: "No tienen cabida en una negociación, y si la tienen es porque quieren reventarla o porque entienden que con tensión obtienen mejores resultados en otras comunidades, y aquí hablamos de Extremadura". "Al final están jugando con todos los extremeños", ha denunciado el secretario regional de los populares.

El quid de la cuestión está en las atribuciones. Ambas partes han llegado prácticamente a un acuerdo programático, según los populares, pero el escollo radica en los cargos. Los de Guardiola entienden que Vox quiere asumir responsabilidades en el Ejecutivo, el Legislativo y en entes públicos (con una alusión velada a la televisión autonómica), "totalmente" por encima de su porcentaje de votos (16,9%), y recuerdan que María Guardiola ha recibido más del 40%, "situándose entre los presidentes autonómicos con más respaldo".

Acuerdo programático "al 95%"

De hecho, Bautista ha afirmado que el acuerdo programático podría ser firmado "esta misma tarde", puesto que ha cifrado "en un 95%" las propuestas que plantea Vox y que acepta el PP, con o sin matices. No obstante, ha recordado que Vox "debe ser consecuente y proporcional" con los cargos que exige.

En cualquier caso, Bautista ha instado a Vox a resolver la cuestión mostrando los documentos con las propuestas de ambas partes a todos los ciudadanos. "Aquí lo único que cabe es la transparencia y Guardiola no tiene ningún miedo de mostrar lo que se ha hablado hasta el momento, cuáles son los avances y cuáles son los documentos. No hay nada más contundente que enseñarlos, y mejor dentro de una hora que mañana".

Porque, ha continuado Bautista, "esa sería la prueba de lo que hemos vivido estas tres semanas, de ese teatro, de esa sobreactuación, de ese intento de mantener una tensión para jugar una partida en otros territorios". Desde el PP han insistido en la necesidad de "dar estabilidad" a Extremadura:" Aquí no se trata de Aragón ni de Castilla y León".

"Bravuconerías" fuera de la mesa

Bautista ha señalado que en la mesa de negociación Vox muestra "cordialidad, respeto y hasta sintonía". Sin embargo, no comparte las "bravuconerías" y la "testosterona" para "marcar el territorio" que, a su juicio, practican Óscar Fernández y sus compañeros de Vox en las comparecencias y mensajes públicos.

"Entendemos todo eso, pero una cosa es el teatro y otra la realidad, y la realidad es que pasa el tiempo y hay una parte en la mesa que aboca a la región a unas segundas elecciones". Por ello, ha instado a Fernández a ser "realista, consecuente y razonable, porque ahí es donde nos podemos encontrar". Finalmente, Bautista ha matizado que la agenda de Guardiola está abierta a la negociación "24 horas, 365 días".

Vox afirma que "tiene que llamar" Guardiola

Por su parte, este mismo miércoles, Óscar Fernández Calle ha declarado a los medios, en Mérida, la disposición de su formación a reunirse con el PP las "veces que haga falta", pero ha incidido en que debe ser la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, la que "tiene que llamar".

"Nosotros no les vamos a llamar a ellos, porque es ella, la señora Guardiola, la que quiere ser presidenta de la Junta después de haber convocado unas elecciones anticipadas para obtener una mayoría absoluta y perder 10.000 votos, es ella la que nos tiene que llamar". Fernández ha recalcado que Vox sigue "con la mano tendida" de cara a propiciar la gobernabilidad en Extremadura, pero "no por ella --en alusión a Guardiola-- ni por el PP", ha precisado, sino por la ciudadanía.

Frente a las declaraciones de Bautista, Óscar Fernández ha asegurado que hasta el momento "no hay ningún tipo de acuerdo, ni programático ni no programático" entre Vox y PP, al tiempo que ha criticado que los populares intenten transmitir a la ciudadanía que Vox lo que quiere son puestos en el Ejecutivo autonómico, algo que ha negado.

En este sentido, ha recalcado que "si no hay un acuerdo sobre política, no habrá un acuerdo de gobierno". "Lo primero son las políticas, lo que nosotros queremos que cambie Extremadura, cómo queremos que cambie Extremadura, y si hay un acuerdo ahí, entonces ya hablaremos de, como hemos dicho siempre, entrar en el gobierno para ser nosotros quienes pilotamos esas políticas de cambio", ha señalado.

Hay "mucha desconfianza"

Además, en su opinión, en estos momentos se está "igual que al principio --de la negociación-- o peor", ya que ahora hay "muchísima más desconfianza" y las posturas "bastante encontradas". "Las posturas son difíciles ahora mismo", ha reconocido.

Óscar Fernández Calle ha subrayado que Vox persigue que Extremadura tenga un gobierno y ha apuntado que el PP debe asumir "una parte de lo que los ciudadanos quieren que represente Vox en ese futuro o hipotético gobierno, sino, desde luego no lo habrá".

Horizonte: 3 de marzo

Todo ello tras un semana cargada de declaraciones, a las puertas de que este mismo jueves el nuevo presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, abra el periodo de consultas con PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura para proponer un candidato a la investidura como presidente de la Junta. El 10 de febrero es la fecha máxima para que haya una proclamación, y el PP extremeño ya ha anunciado que propondrá a María Guardiola.

El pleno de investidura tiene que celebrarse como máximo el 3 de marzo. Llegado el momento, el candidato deberá tener mayoría absoluta para ser proclamado presidente. Si no lo consigue, se procederá a una nueva votación 48 horas después de la primera, en la que se requerirá ya mayoría simple. Es ahí donde Guardiola necesitaría al menos la abstención de Vox, mediante un acuerdo que parece no prosperar.

Si tampoco se logra proclamar presidente, el procedimiento podrá repetirse con los mismos o diferentes candidatos tantas veces como lo estime la Presidencia de la Asamblea. A los dos meses de la primera votación, si no ha habido ningún acuerdo, la Asamblea quedará disuelta y se procederá a convocar nuevas elecciones.