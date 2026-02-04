Quintana destaca la digitalización del agua: "Transformará la gestión hídrica en Extremadura"

El Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena ha acogido este martes, 4 de febrero, la principal cita sobre el agua en Extremadura, con la celebración de las jornadas 'La digitalización del ciclo del agua hecha realidad', patrocinadas por Aquanex. El encuentro ha abordado la actualidad del sector de la mano de sus protagonistas, que han analizado retos, desafíos y oportunidades de un ámbito que está dando pasos de gigante y mejorando el servicio a la ciudadanía gracias al uso de la tecnología.

La jornada técnica ha estado organizada por El Periódico Extremadura y La Crónica de Badajoz, y ha contado con la moderación de la directora de La Crónica de Badajoz, Ascensión Martínez Romasanta. En el encuentro han colaborado el Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; la Mancomunidad de Municipios de Vegas Altas; el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena; el Consorcio Vegas Altas-La Serena; y el proyecto Digital Las Vegas.

En este contexto, el delegado del Gobierno de España en Extremadura, José Luis Quintana, ha destacado que la digitalización del ciclo del agua "ya no es una promesa de futuro, sino una realidad tangible que está transformando la gestión del agua", y ha subrayado el carácter estratégico del recurso hídrico y la necesidad de aplicar soluciones tecnológicas que permitan mejorar la eficiencia, avanzar en sostenibilidad y anticipar riesgos.

Quintana ha realizado estas declaraciones durante la clausura de las jornadas, donde ha incidido en la importancia de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, especialmente en un contexto marcado por el cambio climático.

Proyecto Digital Las Vegas

Las jornadas se han enmarcado en el proyecto Digital Las Vegas, seleccionado en la segunda convocatoria del Perte del Agua, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El proyecto ha alcanzado ya, a comienzos de 2026, el 75 por ciento de su ejecución.

Impulsado por Aquanex, junto al Consorcio Vegas Altas-La Serena, la Mancomunidad de Municipios Vegas Altas y el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, el proyecto contempla la digitalización integral del ciclo del agua mediante la instalación de sensores que permiten la monitorización en tiempo real y una gestión ambiental más eficiente.

Con un presupuesto superior a 2,8 millones de euros, Digital Las Vegas ha posibilitado 69 actuaciones en 37 municipios de las provincias de Badajoz y Cáceres, con el objetivo de mejorar la eficiencia en la gestión del ciclo del agua y reforzar la resiliencia del territorio frente a los desafíos climáticos y ambientales.

Inversión en Extremadura

Durante su intervención, el delegado del Gobierno ha puesto en valor el impacto global del Perte del Agua en Extremadura, que ha contado con una inversión de 48,8 millones de euros en actuaciones relacionadas con la digitalización de cuencas, el ciclo urbano del agua y las comunidades de regantes.

A esta cifra se han sumado más de 70 millones de euros destinados a la modernización y sostenibilidad de los regadíos, así como cerca de siete millones de euros gestionados por la Junta de Extremadura para la digitalización del ciclo del agua.

Quintana ha señalado que estas inversiones "no son solo cifras", sino una "apuesta decidida" del Gobierno de España por un modelo de gestión del agua "más inteligente, más sostenible y más justo", que tenga en cuenta las particularidades de territorios como Extremadura y sitúe a las personas en el centro de las políticas públicas.

Finalmente, ha felicitado a Aquanex, a las entidades colaboradoras y a los participantes en las jornadas por su implicación, y ha destacado que encuentros como éste contribuyen a avanzar en conocimiento, cooperación y visión de futuro para garantizar un recurso "esencial" para las próximas generaciones.