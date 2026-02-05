Estado de las carreteras
Nieve, inundaciones y socavones: Más de treinta carreteras de Extremadura, incluida la A-5, afectadas por el temporal
La autovía Madrid-Lisboa tiene hundimientos en dos tramos y el agua complica la circulación en numerosos puntos durante la jornada de hoy
El mal tiempo que trae la borrasca Leonardo condiciona gravemente la circularción en la red de carreteras de Extremadura. Según informa la Guardia Civil, se registran incidenica por nieve, agua y mal estado del asfalto.
Provincia de Cáceres
Por nieve:
Así, las principales vías afectadas por la nevadas son:
* CC-146 (EX-117 a límite Portugal por Zarza la Mayor); afección kms. 3.400 al 3.900, anegamiento vía por lluvia intensa. Nivel Negro.
* CC-437 (EX-118 a Pico Villuercas), afección kms. 0 al 10,800. Nivel negro de circulación por nieve en calzada. Señalizado.
* CC-224 De Hervás (EX-205) a N-110 (a Cabezuela del Valle) (ctra. del puerto de Honduras) afección kms. 0 al 31,300. Nivel negro de circulación por nieve en calzada. Señalizado.
* CC-242 (De Piornal (CC-233/CC-241) a Garganta la Olla (CC-243)), Motivo nevadas queda cortada al tráfico. Nivel negro.
Sovacones y desprendimietos:
* CC-350 De Trujillo a Ibahernando; socavón km 15.000 corte total calzada. Desvíos km 10.100 y 17.200 por Diputación hacia A5 (Kms. 259 o 268) y EX381 (Ruanes), respectivamente.
* A-5 (Madrid a límite con Portugal), socavón con corte de carril izquierdo entre los km 244 y 244,800 sentido Badajoz.
* A-5, pk 240, dirección Madrid, socavón en carril derecho. Corte de carril derecho señalizado. Y carril derecho del pk 287 al 292 sentido Madrid.
Por agua:
* N-521 PK.147. Cruce de los Manzanos. Acceso a las Casiñas. Agua cruce por carretera. Señalizado.
* EX-355 PK.13. Zorita. Agua cruza carretera. Comunicado al 112.
* CC-344. Km.4 y 13. De Arroyomolinos a Almoharín. Agua cruza carretera. Comunica al 112.
* N-523 PK.24. Agua cunetas inunda parcialmente la calzada. Señalizado
* Carretera de Valdefuentes a Albalá, cortada por agua en la calzada.
* Acceso cortado a la urbanización Cuartos de Baño, en t.m. de Cáceres.
* CC-151 carretera de Vegaviana a Moraleja, cortada por inundación de calzada. Señalizada.
* CC-157, Coria a Casillas de Coria, pk 3,1. Afección de un carril por balsa de agua y desprendimiento de tierra en un carril. Señalizado.
* EX370, entrada de Montehermoso, cortada por balsa en la calzada.
* EX322 Entrada al Casar de Cáceres, cortada por calzada inundada.
* CC-162, carretera de Torrejoncillo a Holguera, cortada por inundación de calzada.
* C.Gral Nº4, cortado por inundaciones en la calzada entre Valverde de la Vera y Barquilla de Pinares
* C.Gral Nº8, entre pk 15 y 16, del t.m. Tiétar, cortada por inundaciones en la calzada.
* EX108, PK:90 Coria, cortado un carril por balsas de agua en la calzada.
* CC-315, t.m. de Mata de Alcántara, cortada carretera, por inundación de calzada.
* CC-215, entrada a Zarza de Granadilla, cortada por inundación de la calzada.
Provincia de Badajoz
Saltos de agua:
* N-432, en el punto kilométrico 61,8.
* BA-074, del kilómetro 0 al 3.
* BA-022, del kilómetro 44 al 45
* EX-363, en el punto kilométrico 1,2, se puede circular con precaución por saltos de agua que están señalizados.
Desprendimientos:
* BA-152, del punto kilométrico 44 al 45 tras producirse desprendimientos.
Badenes:
* El de Torremayor permanece inundado.
* El de Aljucén está cortado por mantenimiento tras la inundación.
* El de la Calzada Romana entre Torremayor y La Garrovilla está cortados por mantenimiento tras la inundación.
Nivel Rojo
La Guardia Civil recuerda que tienen nivel rojo el arroyo Lorianilla en la Roca de la Sierra, el arroyo Aljucén a su paso por Aljucén y el río Alcazaba en la EX-209, mientras que la presa de Valuengo tiene "riesgo de desborde".
Recomendaciones a los conductores
El 112 Extremadura recomienda a los conductores extremar la precaución al circular por las carreteras afectadas, especialmente en los tramos inundados o con nieve, y no atravesar carreteras cortadas. En algunos casos, el tráfico se ha desviado por rutas alternas para evitar las zonas más afectadas. Se recomienda evitar el estacionamiento en cauces secos y no acercarse a áreas arboladas que podrían presentar riesgo por las condiciones meteorológicas adversas.
Finalmente, las autoridades han solicitado a los ciudadanos que, en caso de emergencia, se comuniquen con el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, que sigue gestionando los incidentes derivados del mal tiempo.
