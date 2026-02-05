La Asamblea de Extremadura reduce de 13 a 11 los miembros de las comisiones para avanzar en la "austeridad"

La Asamblea de Extremadura reducirá de 13 a 11 los miembros de las comisiones parlamentarias con el ánimo de articular "una administración un poquito más austera". La decisión, refrendada por el PP y Vox en la Junta de Portavoces, ha sido criticada por el PSOE y Unidas por Extremadura, al entender que su único objetivo es "silenciar a la oposición". "Queda patente y claro que existe un acuerdo entre el Partido Popular y Vox en Extremadura. Que no nos hagan perder más el tiempo con su tacticismo", ha señalado la portavoz socialista, Piedad Álvarez.

Las comisiones parlamentarias son los órganos de trabajo en los que la Asamblea desarrolla la mayor parte de su actividad ordinaria. En ellas se debaten y dictaminan las leyes antes de su aprobación definitiva en el pleno, se tramitan propuestas y comparecencias y se ejerce el control y la fiscalización de la acción del gobierno, lo que convierte su composición y funcionamiento en una pieza clave del equilibrio entre mayoría y oposición dentro de la Cámara.

Sus miembros son designados por los grupos parlamentarios en proporción a su representación, por acuerdo de la Junta de Portavoces ratificado por la Mesa de la Asamblea. Así, tras la primera reunión de la Junta de Portavoces el pasado miércoles, este viernes se constituyen la Diputación Permanente y las comisiones genéricas: Reglamento, Control de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Cexma), Asuntos Europeos, Armonización, Peticiones y Estatuto de los Diputados. Tras la formación de gobierno, se añadirán comisiones sectoriales, que suelen coincidir con las consejerías de la Junta.

En la pasada legislatura las comisiones parlamentarias estaban formadas por 13 miembros: cinco del PSOE, cinco del PP (estaban empatados a 28 diputados), dos de Vox y uno de Unidas por Extremadura. El presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, ha explicado que en base a los resultados del 21D no se podía hacer un reparto proporcional manteniendo 13 miembros, de forma que se ha optado por disminuir, en lugar de aumentar el número, para articular una Cámara "un poquito más austera".

"Todos los grupos están representados, todos los grupos pueden hacer preguntas, presentar iniciativas y hablar en las comisiones. "No se ha intentado callar la voz absolutamente de nadie", ha asegurado. Así, esta legislatura habrá cinco representantes del PP, tres del PSOE, dos de Vox y uno de Unidas por Extremadura. "¿Podrían haber sido más y también guardar esa proporción? Claro, pero desde esta casa estamos intentando también hacer una administración un poquito más austera", ha defendido el presidente.

"Si se reduce el número de participantes en las comisiones, se está reduciendo la voz de Extremadura", ha advertido la portavoz del PSOE en la Asamblea, Piedad Álvarez. Los socialistas rechazan el argumento de la austeridad que defiende Naharro, toda vez que los diputados están acogidos al régimen de dedicación exclusiva y no cobran "ni más ni menos por venir a más o a menos comisiones o plenos".

Según Álvarez, con esta decisión "queda patente y claro" que existe un acuerdo entre el Partido Popular y Vox, porque el partido de Santiago Abascal no ha protestado a pesar de ser "el perjudicado por esta reducción", en tanto que van a tener el mismo número de diputados en las comisiones que en la pasada legislatura (dos) a pesar de contar ahora con más del doble de escaños. Así,se ha preguntado hasta cuándo van a mantener el bloqueo de la investidura por "tacticismo", porque resulta "indudable y evidente que ambos están perdiendo el tiempo".

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado que la reducción de los miembros de las comisiones es "una concesión del PP a Vox" para silenciar a la oposición. El resultado es que las comisiones de la Asamblea de Extremadura, con 65 diputados, tendrán menos miembros que las comisiones informativas de algunos ayuntamientos de la región.