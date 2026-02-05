La borrasca 'Leonardo' obliga a desalojar a cerca de un millar de extremeños y corta hasta 30 carreteras

La borrasca ‘Leonardo’ ha mostrado este jueves su peor cara de norte a sur de Extremadura. Los vientos con rachas de más de 100 kilómetros por hora (registradas en Zafra, Castuera y Navalvillar de Ibor) y las persistentes lluvias generalizadas por toda la comunidad activaron a primera hora las alarmas en las confederaciones hidrográficas del Tajo y el Guadiana, que se han visto obligados a abrir las compuertas de hasta 27 presas y ha provocado el desbordamiento de varios ríos (un total de 46 tramos han estado en nivel rojo ante el riesgo de rebosamiento en la jornada de hoy). Y ambos factores (las lluvias intensas y la apertura de presas) han tenido consecuencias para la población.

Vecinos de Valuengo y La Bazana en el polideportivo de Jerez de los Caballeros, / EFE

Alrededor de un millar de extremeños han sido desalojados a lo largo del día en distintos puntos de la comunidad y hasta una treintena de carreteras han tenido que ser cortadas en algún momento por crecidas o desprendimientos, entre ellas la A-5 por un socavón cerca de Trujillo, la N-523 a la altura de Gévora y la que une Rebollar y El Torno por una gran grieta. Al final de la jornada de este jueves quedaban cerradas al tráfico nueve vías extremeñas.

Los primeros en recibir el aviso de Es-Alert y salir de sus casas ante la crecida del río Ardila fueron los alrededor de 700 vecinos de las poblaciones de La Bazana y Valuengo, ambas pedanías de Jerez de los Caballeros, donde se ha habilitado el polideportivo municipal para la acogida que ha utilizado un centenar de desalojados. La mayoría se ha hospedado con familiares y 9 de ellos han sido trasladados a una residencia.

Desalojos en casas aisladas

La situación se ha repetido en Gévora y Valdebótoa, donde se han desalojado una treintena de casas aisladas con cerca de unos cien vecinos a los que se ha ofrecido el albergue El Revellín. Se han suspendido las clases en el colegio y el instituto de Gévora y también han sido evacuados los vecinos de viviendas ubicadas en zonas como Los Lebratos, Dehesilla de Calamón y el paraje de San Gabriel, en las proximidades de la ciudad de Badajoz.

Santi García

En la provincia de Cáceres, también ha habido que realizar varios desalojos durante la mañana. Uno de ellos en el camping La Chopera de Plasencia, donde se encontraban unas 25 personas, ante el desbordamiento del río Jerte que anegó todas las instalaciones. También se procedió al desalojo de una vivienda en la localidad de Torremocha, en la que reside un hombre de 60 años con movilidad reducida, por el desbordamiento del río Salor y fue necesaria la evacuación de otra vivienda en Navas del Madroño, en la que se encontraba una mujer de 87 años, por la entrada de agua de un arroyo cercano.

Asimismo, a primera hora de la tarde también se ha procedido a la evacuación de los vecinos residentes en la urbanización La Isleta de Coria, donde se ubican unas 40 casas y donde se mantiene la vigilancia por parte de la Guardia Civil para evitar el acceso a las viviendas y prevenir posibles delitos.

Efectos del temporal Leonardo a su paso por Mérida / JAVIER CINTAS

La Junta de Extremadura ha mantenido toda la jornada el nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones (Inuncaex) en el conjunto de la comunidad, según se ha decidido en la reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) presidida por María Guardiola a media mañana, aunque a primera hora la zona más afectada parecía el norte extremeño, en alerta naranja por el temporal que determinó la suspensión de las clases en nueve comarcas (Coria, Sierra de Gata, Plasencia, Hurdes, Valle del Ambroz, Tierras de Granadilla - Trasierra, Valle del Jerte y La Vera), mientras el resto de la comunidad permaneció en alerta amarilla. Ambos avisos quedaron desactivados a partir de las 18 horas en toda la región y no se esperan nuevas alertas este viernes. En las primeras doce horas del jueves el Centro de Emergencias de Extremadura gestionó más de 1.400 llamadas y 362 incidencias, la mayoría relacionadas con el temporal.

Desprendimiento en Coria

Los estragos de Leonardo se han dejado sentir en varias poblaciones, con zonas anegadas, árboles y muros caídos, pero algunas han sufrido peores consecuencias, como Coria. En esta localidad cacereña, un desprendimiento de tierra en la ladera que sujeta uno de sus monumentos más emblemáticos, la catedral, ha invadido esa mañana parte del puente romano cauriense y una de las carreteras de acceso a la ciudad. Y precisamente Coria ha sido una de las localidades extremeñas, además de Badajoz, Moraleja, Jerez de los Caballeros y Madrigalejo, que activaron este jueves sus Planes de Emergencias.

Fotogalería | El antiguo colegio de las monjas de Aldeanueva de la Vera se derrumba /

Además de buena parte de las carreteras, el aeropuerto de Badajoz tampoco ha podido funcionar hoy con normalidad: el avión procedente de Madrid ha sido desviado a Sevilla y el que debía salir hacia la capital no ha llegado a despegar y los pasajeros han sido trasladados en autobús.

Ante la situación de Extremadura, tanto el rey Felipe VI como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han trasladado esta tarde su solidaridad a los extremeños en una conversación telefónica con Guardiola.