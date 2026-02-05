27 presas del Tajo y el Guadiana están aliviando agua y 38 tramos de ríos están en máximo nivel

Extremadura tiene este jueves un total de 27 presas de las cuencas del Tajo y del Guadiana aliviando agua esta mañana y hay, además, 38 tramos de ríos de ambas zonas hidrológicas con el nivel rojo activado por la acumulación de agua, el máximo umbral.

Esta alerta se refiere a una situación hidrológica de peligro extrema, con una alta probabilidad de inundaciones en zonas habitadas y cortes de vías de comunicación. Por ello, las confedereaciones recomiendan refozar las medidas de protección, evitar acercarse a los cauces de los ríos como alimentar desplazamientos innecesarios y seguir indicaciones de los servicios de emergencia.

La situación en la cuenca del Tajo

En concreto, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) informa de que en la mañana de este jueves hay 22 presas de la cuenca, de ellas 12 en la provincia de Cáceres, con las compuertas o aliviaderos abiertos. Siete de ellas están en aviso rojo, todas en la provincia cacereña. Tambien hay 15 tramos de ríos en aviso rojo.

Presas con aviso rojo

• Jerte (Cáceres) – 150 m³/s

• Borbollón (Cáceres) – 100 m³/s

• Árrago (Cáceres) – 100 m³/s

• Guadiloba (Cáceres) – 85 m³/s

• Salor (Cáceres) – 200 m³/s

• Cedillo (Cáceres) – 5.500 m³/s

• Villar de Plasencia (Cáceres) – 3 m³/s

Presas con aviso naranja

• Valdeobispo (Cáceres) – 250 m³/s

• Rivera de Gata (Cáceres) – 60 m³/s

Presas con aviso amarillo

• Rosarito (Toledo y Cáceres) – 300 m³/s

• Alcántara (Cáceres) – 2.400 m³/s

• Casar de Cáceres (Cáceres) – 7 m³/s

Destaca especialmente el desembalse a Portugal desde la presa de Cedillo, con 5.500 m³/s y tendencia ascendente. También destaca Alcántara, con una salida de 2.400 m³/s que precisamente va a parar a Cedillo. Pero la vigilancia se centra sobre todo en los avisos rojos.

El río Jerte en Plasencia, esta mañana. / Toni Gudiel

Los ríos con avisos

En cuanto a los tramos de ríos en la provicia de Cáceres, 15 estaciones de aforo están en nivel rojo, lo que indica una situación hidrológica "muy peligrosa", con probable inundación de zonas habitadas y cortes importantes de vías de comunicación, siendo recomendable reforzar las medidas de protección y los bienes expuesto, según explica la propia confederación.

Los tramos que se encuentran en nivel rojo son:

-Garganta Jaranda en Jararíz de la Vera

-Cuerpos del Hombre en Cotos

-Ambroz en el Villar

-Jerte en el Torno

-Jerte en Galisteo

-Río Gata en Moraleja

-Árrago en Huélaga

-Bronco en Montehermoso

-Arroyo Las Monjas en El Batán

-Almonte en Molino Buitrera

-Salor en Membrío

-Tiétar en Valverde de la Vera-Losar

-Tiértar en Casatejada Jaraíz-Bazagona

-Alagón en Coria

-Piedras Albas

Además, en la provincia cacereña, hay otros cinco tramos de ríos con aforo naranja: Minchones en Villanueva de la Vera, Garganta de Cuartos en Losar de la Vera, Los Ángeles en Casar de Palomero, Tamuja en Santa Matta de Magasta, y otras dos estaciones se encuentran con aforo amarillo.

La presa de Villalba de los Barros aliviando agua este jueves por primera vez. / CHG

La situación en la cuenca del Guadiana

Por su parte, según los últimos datos facilitados por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) este jueves hay 19 presas de toda la cuenca, 15 de ellas en Extremadura, que se encuentran aliviando agua. Entre ellas, la confederación destaca que por pimera vez está tiene abiertas sus compuertas la presa de Villalba de los Barros y también que los embalses de Gargáligas y Cubilar se sitúan en sus máximos históricos.

Presas aliviando en esta cuenca

-García Sola (Badajoz)

-Orellana (Badajoz)

-Cancho del Fresno (Badajoz)

-Ruecas (Badajoz)

-Azud de Lavadero (Badajoz)

-Gargáligas (Badajoz)

-Cubilar (Cáceres)

-Los Molinos (Badajoz)

-Villalba (Badajoz)

-Tentudía (Badajoz)

-Proserpina (Badajoz)

-Villar del Rey (Badajoz)

-Los Canchales (Badajoz)

-Horno Tejero (Badajoz)

-El Boquerón (Badajoz)

Los ríos con avisos

Además, en la cuenca del Guadiana hay 29 estaciones de aforo en nivel rojo, de las que 23 están en la comunidad extremeña. Este nivel indica una situación hidrológica "muy peligrosa", con probable inundación de zonas habitadas y cortes importantes de vías de comunicación.

Los tramos que se encuentran en nivel rojo son:

-Guadarranque en Alía (Alía)

-Gudalupejo en Alía (Alía)

-Guadalemar en La Serena (Garbayuela)

-Ruecas en Cañamero (Cañamero)

-Ruecas a.ab. Azud de Lavadero (Logrosán)

-Ruecas en Hernán Cortés (Don Benito)

-Ortiga en las Cruces (Don Benito)

-Guadámez en Golondrón (Guareña)

-Búrdalo en Santa Amalia (Santa Amalia)

-Guadiana en Valverde de Mérida (Villagonzalo)

-Matachel a.ab. Los Molinos (Hornachos)

-San Juan en Oliva (Palomas)

-Aljucén en Aljucén (Aljucén)

-Guadiana a.ab. Montijo (Mérida)

-Lácara a.ab. Canchales (La Garrovilla)

-Guadajira en Guadajira (Talavera la Real)

-Alcazaba en Montijo (Montijo)

-Rivera de La Albuera (La Albuera)

-Albuera en Talavera (Talavera la Real)

-Zapatón a.ab. Villar del Rey (Villar del Rey)

-Gévora en los Riscos (Alburquerque)

-Gévora en Valdebótoa (Valdebótoa)

-Ardila en Oliva de la Frontera (Jerez de los Caballeros)