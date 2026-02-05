La Junta inyecta 1,5 millones de euros para digitalizar 128 pymes extremeñas

La Junta de Extremadura ha concedido un total de 128 ayudas con el objetivo de impulsar la digitalización del tejido empresarial extremeño, con una inversión cercana a los 1,5 millones de euros. La resolución, publicada en el Diario Oficial de Extremadura, forma parte de la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027 (ETDE27), la hoja de ruta autonómica diseñada para modernizar el sistema productivo regional.

Según ha informado la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, el volumen de subvenciones concedidas alcanza los 1.489.590 euros, prácticamente la totalidad del presupuesto previsto en la convocatoria. En total se registraron 760 solicitudes, un dato que, según la Administración regional, refleja el creciente interés del empresariado extremeño por incorporar soluciones tecnológicas a su actividad.

La inversión total asociada a los proyectos subvencionados alcanza los 1,9 millones de euros, lo que supone que la Junta financia aproximadamente el 78% del esfuerzo inversor realizado por las empresas beneficiarias.

Marketing digital y ciberseguridad, principales demandas

Por tipología de servicios, los proyectos relacionados con el marketing online concentran el 23% de las ayudas concedidas. Le siguen iniciativas vinculadas a la ciberseguridad (14%), la gestión de presencia digital (11%) y la implantación de sistemas ERP (11%). También destacan las ayudas destinadas a la mejora de la imagen digital y los sistemas CRM, con sendos 10%. Con porcentajes más bajos también se han concedido ayudas al desarrollo de tiendas online, sistemas de facturación electrónica, soluciones B2B y de presencia de internet.

El director general de Digitalización Regional, Jesús Coslado, ha señalado que estas ayudas permiten reforzar el apoyo institucional a las pymes, consideradas la base del tejido empresarial extremeño y facilitan la transición hacia modelos productivos más competitivos y eficientes.

Por su parte, Juan Carlos Preciado, el secretario general de Transformación Digital y Ciberseguridad, ha subrayado el impacto del sector tecnológico en el mercado laboral regional. Según ha explicado, el empleo digital crece a un ritmo ocho veces superior al empleo general, y ha contribuido a cerca del 17% de los nuevos puestos de trabajo generados en Extremadura durante 2025.

Estas ayudas cuentan con una cofinanciación del 85% a través de los fondos europeos FEDER, reforzando la apuesta institucional por la innovación y la modernización empresarial en la región.