La Asociación Contra el Cáncer impulsa en Extremadura la campaña solidaria ‘La compra de tu vida’

La Asociación Española Contra el Cáncer ha puesto en marcha la sexta edición de la campaña solidaria ‘La compra de tu vida’ una iniciativa que invita a la ciudadanía a colaborar en la lucha contra la enfermedad mediante pequeñas donaciones al realizar la compra en los establecimientos colaboradores.

La acción permanecerá activa hasta el próximo 15 de febrero en supermercados, estaciones de servicios y tiendas físicas y online de toda España.

En Extremadura, la campaña cuenta con la participación de diversos establecimientos comerciales. En la provincia de Badajoz se han adherido Eurospar Al Lado, Tiendas Pavo y Cash Fresh, mientras que en Cáceres colaboran Provecaex y Tambo. A nivel regional también participa la cadena Día, presente en distintos municipios extremeños. El listado completo de establecimientos colaboradores se puede consultar en la web de La Compra de tu vida, donde también se podrán realizar las donaciones de forma online.

Los clientes podrán sumarse a la iniciativa ampliando su ticket de compra a partir de un euro. Los fondos recaudados se destinarán a programas de apoyo a pacientes, prevención e investigación oncológica. En la edición anterior, la campaña permitió recaudar cerca de 9.000 euros en Extremadura.

Atención integral y apoyo a pacientes y familias

La iniciativa se enmarca dentro del Mes Mundial Contra el Cáncer, celebrado en febrero, y coincide con el impulso del nuevo modelo de atención integral promovido por la Asociación. Este programa amplía los servicios gratuitos dirigidos a pacientes y familiares, incorporando recursos especializados en áreas como nutrición, fisioterapia o asesoramiento jurídico-laboral.

En Extremadura, la entidad cuenta con 32 juntas locales y 26 delegaciones, desde donde presta servicios de atención sanitaria, apoyo social, orientación nutricional, préstamo de material ortoprotésico y programas de deshabituación tabáquica. Además, dispone de un servicio telefónico gratuito de atención permanente a través del número 900 100 036.

La recaudación también permitirá reforzar la investigación oncológica, una de las principales líneas de trabajo de la Asociación, que actualmente impulsa centenares de proyectos científicos en toda España. Desde la organización destacan que iniciativas solidarias como esta contribuyen a mejorar la calidad de vida de los pacientes y a avanzar en el desarrollo de nuevos tratamientos contra el cáncer.

Además, la Asociación Española Contra el Cáncer mantiene una intensa actividad investigadora y asistencial en todo el país. Durante 2025, la entidad ha impulsado 792 proyectos científicos con una inversión superior a los 157 millones de euros, en los que participan más de 3.000 investigadores. En 2024, la organización atendió a más de 136.000 personas a través de sus servicios especializados.